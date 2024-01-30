Придушенного шарфом на горнолыжном курорте мальчика выписали домой

Он отметил, что безопасность на курорте - одна из основных обязанностей работы. Сиротин поблагодарил спасателей за профессионализм и оперативность в экстремальной ситуации.

«Мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы, родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», - подчеркнул он.

Ребенок пострадал 12 января. Он поднимался на ленточном подъемнике в сопровождении инструктора.

Руку и шарф мальчика затянуло в механизм фуникулера. Из-за это его чуть не задушило. Врачи диагностировали асфиксию и множественные травмы, в результате чего ребенок впал в кому. В середине января медики сообщали, что состояние мальчика тяжелое , но наблюдается положительная динамика.