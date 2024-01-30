30 января 2024, 09:49

Придушенного шарфом на горнолыжном курорте мальчика выписали домой

РИА «Новости»
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Шестилетнего ребенка из Кургана, который пострадал на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области, выписали из Детской областной клинической больницы. Об этом сообщил председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. Его процитировали в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что безопасность на курорте - одна из основных обязанностей работы. Сиротин поблагодарил спасателей за профессионализм и оперативность в экстремальной ситуации.

«Мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы, родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», - подчеркнул он.

Ребенок пострадал 12 января. Он поднимался на ленточном подъемнике в сопровождении инструктора.

Руку и шарф мальчика затянуло в механизм фуникулера. Из-за это его чуть не задушило. Врачи диагностировали асфиксию и множественные травмы, в результате чего ребенок впал в кому. В середине января медики сообщали, что состояние мальчика тяжелое , но наблюдается положительная динамика.

Спасатели Дети Челябинская область Больницы
29 января 2024, 21:52
Обыски в квартире Бакальчук после пожар на складе Wildberries опровергли
РИА «Новости»
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Распространившаяся в интернете информация об обысках и изъятии документов в квартире основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщило РИА «Новости».

Первоисточником информации об обысках в квартире предпринимательницы стал Telegram-канал «Mash на Мойке». Авторы заявили, что следственные действия связаны с пожаром на складе компании в Шушарах.

«Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. <…> Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», - заявили в пресс-службе.

Это не первый случай, когда вокруг уголовного дела , возбужденного после крупного пожара, возникают слухи, которые потом опровергают.

На минувшей неделе СМИ со ссылкой на близкие к следствию источники сообщили о задержании сотрудника склада , который сознался в поджоге.

В петербургском главке Следственного комитета заявили, что никаких задержаний не проводили. В ведомстве подчеркнули, что пока по делу нет даже подозреваемых.

Склад компании Wildberries в Шушарах загорелся 13 января. Пламя распространилось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарным понадобились почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение. Предварительную стоимость ущерба оценили в 10-11 миллиардов рублей.

Уголовное дело Пожары Татьяна Бакальчук
29 января 2024, 20:42
Генпрокуратуру попросили признать Надеждина иноагентом
РИА «Новости»
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Политика, кандидата в президенты Бориса Надеждина попросили проверить на предмет наличия иностранного финансирования. С соответствующей просьбой в Генеральную прокуратуру обратился активист Виталий Бородин, сообщил RT.

В своем обращении глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» указал на антивоенные призывы Надеждина и его критику спецоперации. По мнению Бородина, подмосковный депутат выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ*.

Также активист указал на то, что Надеждин имеет поддержку со стороны либеральной оппозиции, которая покинула страну. Он указал и на факты взаимодействия штаба кандидата в президенты с представителями команды Навального.

В связи с перечисленными фактами Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет получения иностранного финансирования и в случае подтверждения поднять вопрос о признании политика иностранным агентом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не рассматривает Бориса Надеждина в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах.

*ЛГБТ - движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.

Генпрокуратура РФ Депутаты ЛГБТ Россия Иноагенты
29 января 2024, 19:16
Москвичей пригласили на выставку снимков Земли
Unsplash
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В московском Музее космонавтики 1 февраля откроется  выставка «Вселенная BRICS», которая позволит увидеть фотографии Земли, сделанные из космоса. Об этом сообщил столичный Департамент культуры.

Фотоэкспозиция включит в себя работы российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Ивана Вагнера, сделанные ими на борту Международной космической станции. Они сфотографировали объекты культурного наследия ЮНЕСКО стран блока БРИКС. Помимо их снимков, в выставку вошли и работы других фотографов.

К открытию выставки запланировали акцию «Передай космический привет». В рамках мероприятия в музее начнет функционировать мобильный почтовый пункт, через который посетители смогут бесплатно отправить письма, украшенные снимками Земли из космоса.

Московский Музей космонавтики станет первым пунктом показа уникальной выставки, после чего она пройдет в других российских городах. Она также будет экспонироваться за рубежом, в странах BRICS и других государствах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Эфиопию.

Посетить выставку в Музее космонавтики можно будет до 10 марта по билету.

Накануне москвичей пригласили на выставку «Волшебный мир кукол» в музей-усадьбу «Люблино».

Выставки Роскосмос Космос Москва
29 января 2024, 19:03
«Защитники педофилов, наркодилеров и живодеров». Мизулина оценила санкции ЕС
РИА «Новости»
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Европейские чиновники не смогли найти грамотные формулировки для объяснения своего нового санкционного списка. Все их время занято защитой педофилов, наркодилеров и живодеров. Такую оценку дала включенная в новый реестр глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она не исключила, что особое недовольство у европейских чиновников вызвали ее посты об отсутствии отопления в школах, а президент Украины Владимир Зеленский принял жалобы на артистов в свой адрес.

«Мою маму включили в санкционные списки США и ЕС в 2014 году за защиту российских традиционных ценностей. Прошло 10 лет, и я рада стать продолжателем этой уже семейной традиции», - заявила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что в последний раз в страны Европейского союза въезжала в 2019 году. Поэтому введенный против нее запрет на въезд не сыграет никакой роли.

«Мое сердце не делится на части, оно целиком отдано моему дому, а он у меня здесь, в России, на родине, и другой мне не надо. Я буду дальше работать на благо нашей страны», - подытожила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогает властям России усиливать цензуру, а также сама систематически нарушала права на свободу убеждений и свободного выражения. Вместе с Мизулиной в список включили несколько судей, а также головинского межрайонного прокурора Москвы Олега Алыпова.

Интернет Санкции Россия Евросоюз Екатерина Мизулина

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