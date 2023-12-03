03 декабря 2023, 14:37

«Придется бороться с холодами». Жителей Подмосковья предупредили о морозах до — 30

РИА «Новости»
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Москву вновь замело снегом: волновой циклон принес в столицу и область метели, на дорогах скользко и практически ничего не видно. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью «360» сообщил, что водителям лучше воздержаться от поездок.

«Если дела можно перенести на завтра, то лучше подождать, пока уберут дороги. Если уж пришлось выезжать, то нужно соблюдать осторожность. Все скользко, дорогу замело, разметки не видно, край проезжей части тоже. Особенно в сумерках», - рассказал метеоролог.

Ильин сообщил, что снег продолжит идти весь день и всю ночь, но в понедельник осадки будут небольшими. Совсем слабые снегопады будут на протяжении следующей недели, но главным испытанием станут морозы.

«Арктический холодный воздух, очень морозный, придет на Среднерусскую равнину, и нам придется бороться с холодами, утепляться. Сильные испытания выпадут на тепловую сеть - такой экзамен погода преподнесет», - заявил собеседник.

В магистралях придется повысить давление, чтобы поддерживать в квартирах необходимый уровень тепла.

«Там, где тонко, там рвется. То есть будет хорошая такая проверка на качество», - добавил он.

Морозы продержатся до конца недели, а в пятницу и на выходных, 8, 9, 10 декабря, даже днем в Москве столбики термометров будут показывать около - 20 градусов. Ночью на юго-востоке Московской области похолодает до - 27… - 30 градусов.

Ранее в Подмосковье на уборку снега вышло максимальное число дворников и спецтехники. Жителей предупредили о сильных снежных заносах и накатах.

Россия Погода Водители Снегопад Погода в Москве
03 декабря 2023, 12:44
Метели, сильный снег и заносы на дорогах. Волновой циклон в ближайшие часы накроет Москву
РИА «Новости»
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Волновой циклон накроет столичный регион в воскресенье. В большей степени он затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Но и в городе, в пределах старой Москвы, снег тоже местами будет сильный, с метелью, с заносами на дорогах со снежным накатом», - предупредила Позднякова.

Так как месяц только начался, уровень осадков не превысит норму, рассказала она. За сегодняшний день в столице может выпасть от семи до 10 сантиметров снега - настолько увеличится высота сугробов.

«Постепенно ночью снег пойдет на убыль, и завтра уже процесс будет затухающий. Поэтому наиболее неблагоприятная для Москвы погода - это сегодня днем и ближайшей ночью», - добавил Позднякова.

Выпавшие осадки не будут таять, поскольку центр циклона пройдет южнее Московской области.

«То есть мы сразу попадаем в холодную воздушную массу. И поэтому морозы будут только усиливаться. Снег таять не будет. На это рассчитывать не приходится», - подчеркнула метеоролог.

Накануне синоптик Александр Ильин сообщил, что сильные морозы обрушатся на Москву и Подмосковье на следующей неделе. В среду столбики термометров опустятся до - 13 градусов, в субботу днем - до - 20 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
03 декабря 2023, 11:37
Половина россиян отказалась смотреть новогодние огоньки по телевизору
РИА «Новости»
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Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению — 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Сервис провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к новогодним огонькам. Согласно исследованию, лишь 11% респондентов планируют провести праздник за просмотром передач.

Специалисты увидели корреляцию между планами провести праздник перед телевизором и уровнем заработка. Против просмотра новогодних передач выступили 48% россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, 44% - с зарплатой 50-80 тысяч рублей и 37% - респондентов, получающих меньше 50 тысяч рублей.

Исследование также показало, что большинство людей, отказавшихся смотреть новогодние передачи, не имеют детей.

Ранее психолог дал россиянам несколько рекомендаций, как справиться с тревожностью перед Новым годом. По его мнению, побороть страхи поможет активный досуг, который будет держать человека в тонусе.

Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению - 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Исследования Новый год Телевидение
03 декабря 2023, 10:48
Омичка отправила «ведьме» по почте шесть килограммов золота для «чистки ауры»
piqsels
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Жительница Омска отправила подмосковной «ведьме» из социальных сетей шесть килограммов золота. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К женщине обратилась «потомственная колдунья», которая якобы обнаружила у нее порчу и негативную энергию в ауре. Незнакомка пообещала улучшить состояние, если жительница Омска передаст ей все свои золотые украшения. «Ведьма» объяснила, что золото - «негативный» металл, который якобы мешает очищению ауры.

Женщина с помощью почты отправила украшения на два миллиона рублей на указанный адрес в Щелково, после чего «целительница» увидела моментальное очищение кармы. Позже жительница Омска потребовала вернуть ей ювелирные изделия. Подмосковная «ведунья» согласилась отдать украшения в обмен на 430 тысяч рублей.

По информации издания, женщина действительно прислала золото назад, но только часть - один килограмм драгоценностей. После этого омичка обратилась в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники обманули 47-летнюю женщину , вынудив ее взять кредит на крупную сумму. Злоумышленники убедили местную жительницу перевести на их счет около четырех миллионов рублей.

Золото Щелково
03 декабря 2023, 09:48
Омбудсмены России и Украины договорились о дополнительных посещениях военнопленных
РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец решили провести несколько дополнительных посещений военнопленных. Стороны уже составили план-график. Об этом РИА «Новости» заявила Москалькова.

Украина Армия Конфликт на востоке Украины

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