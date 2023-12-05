05 декабря 2023, 13:20

Причину появления рекордного числа непроданных квартир в новостройках объяснили

РИА «Новости»
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Доля непроданных квартир в российских новостройках поставила новый рекорд за последние три года и составила 71,1 миллиона квадратных метров. Об этом со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» сообщил РБК. Генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с «360» объяснил, что большая часть непроданных квартир находится в строящихся домах и на продажу их выставят в последующие годы. Поэтому падения цен на недвижимость можно не ждать.

Эксперт заметил, что в 2023 году непроданными остались около четырех миллионов квартир, из домов, которые сдадут в следующем году, на рынке осталось еще около 20 миллионов. Остальные предназначены для продажи в период с 2025 по 2028 годы.

Ничего необычного в переизбытке непроданной недвижимости Барсуков не увидел. По его словам, это вполне сопоставимый результат с прошлыми годами, когда по итогам 2021 года непроданными остались около 58 миллионов квартир.

«Говорить о том, что это создает какую-то жуткую проблему создает нельзя. Это в целом обычная и нормальная ситуация, поэтому цены падать не будут», - заявил эксперт.

Он добавил, что объем непроданных квартир вырос за счет увеличения объемов строительства и незначительного падения продаж в первой половине года. Но к августу ситуация изменилась и число покупок в новостройках выросло сразу на 3%.

«Поводов для снижения цены нет никаких, по поводу роста тоже сомнительно, учитывая высокую ключевую ставку. Хотя застройщики попробуют, поскольку у них есть льготные программы. Но может так случиться, что в первой половине следующего года произойдет небольшой откат к июльским цифрам. Но это пока предварительный прогноз», - подытожил Барсуков.

Цены на однокомнатные квартиры в России за последние годы выросли на 64% за последние три года. Средняя стоимость недвижимости достигла 3,3 миллиона рублей. Эксперты рынка связали резкий взлет с запуском льготных программ ипотечного кредитования.

Недвижимость
05 декабря 2023, 14:06
Руководители «Крымэнерго» лишились постов после сильного шторма
РИА «Новости»
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Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что в отношении руководителей муниципалитетов и руководителей компании «Крымэнерго» провели служебное расследование, связанное с долгим отсутствием электричества в пострадавших от стихии домах.

Аксенов заявил, что уже уволил руководителя РЭС Черноморского района. Следующим на очереди стоит глава РЭС в Сакском районе.

«По „Крымэнерго“ в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах», - заявил глава республики.

Сильнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Сильнейший ураган пронесся по северо-западным районам полуострова, зашел в Севастополь и Евпаторию. Всего стихия бушевала в 320 населенных пунктах. Без света оставались более 500 тысяч человек.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от урагана превысил один миллиард рублей. Полностью электроснабжение на полуострове восстановили только 4 декабря.

Отставки Электричество Крым Шторм
05 декабря 2023, 14:03
Минимальный размер пенсии в Москве с доплатой вырастет с 2024 года
РИА «Новости»
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Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат со следующего года. Ее размер составит 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсия возрастет с 1 января 2024 года. Кроме того, индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат коснется определенных категорий населения. Среди них - многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие и приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и многие другие.

Ранее стало известно, что некоторые россияне получат две пенсии в декабре. Под эту категорию попали те, кто получают все виды пенсий и социальных выплат и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями.

Пенсия Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 14:00
Азовское море решили признать внутренним водоемом России
РИА «Новости»
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Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который закрепляет статус внутреннего водоема за Азовским морем. По словам Шеремета, восторжествовала историческая справедливость - Украина потеряла статус прибрежного государства.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект. По словам парламентария, его могут принять до конца 2023 года.

Азовское море де-факто стало исключительно внутренним морем России после вхождения в состав страны по итогам референдума новых регионов - Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Акваторию Приазовья надежно охраняют расчеты ПВО. Российские военнослужащие регулярно ликвидируют запущенные с Украины беспилотники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 украинских беспилотников нейтрализовали над Азовским морем.

Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Госдума РФ Крым
05 декабря 2023, 13:52
Шпиль башни Национального космического центра начали устанавливать в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Работы по установке металлоконструкций навершия башни Национального космического центра (НКЦ) начали в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты возводят навершия и шпиль 288-метровой башни. Кроме того, работники ведут устройство монолитных конструкций. Уже готовы восемь из 10 уровней, а строители приступили к монтированию металлоконструкций.

«Всего планируется смонтировать порядка 98 тонн металла. Также идут монолитные работы по устройству самого шпиля», - добавил Бочкарев.

Он также напомнил, что главную высотку НКЦ довершит деталь навершия - 40-метровый отдельно стоящий шпиль, подчеркивающий северный угол башни.

Генеральный директор «Мипстрой 1» Константин Маслаков уточнил, что монтаж металлоконструкций происходит на высоте более 200 метров с использованием специальных кранов.

Он рассказал, что несущий металлокаркас делится на прогоны и стропильные фермы длиной от 12 до 30 метров. Эти элементы опираются на монолитные железобетонные консоли.

Для обеспечения качества и безопасности производства работ на высоте используют современное оборудование: например, специально изобретенную и созданную ветрозащитную систему. Она дает возможности вести работы круглосуточно и при любой погоде.

АО «Мосинжпроект» курирует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит свыше 250 тысяч квадратных метров.

Благоустройство Строительство Роскосмос Москва 2023 Андрей Бочкарев

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