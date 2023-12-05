Причину появления рекордного числа непроданных квартир в новостройках объяснили

Эксперт заметил, что в 2023 году непроданными остались около четырех миллионов квартир, из домов, которые сдадут в следующем году, на рынке осталось еще около 20 миллионов. Остальные предназначены для продажи в период с 2025 по 2028 годы.

Ничего необычного в переизбытке непроданной недвижимости Барсуков не увидел. По его словам, это вполне сопоставимый результат с прошлыми годами, когда по итогам 2021 года непроданными остались около 58 миллионов квартир.

«Говорить о том, что это создает какую-то жуткую проблему создает нельзя. Это в целом обычная и нормальная ситуация, поэтому цены падать не будут», - заявил эксперт.

Он добавил, что объем непроданных квартир вырос за счет увеличения объемов строительства и незначительного падения продаж в первой половине года. Но к августу ситуация изменилась и число покупок в новостройках выросло сразу на 3%.

«Поводов для снижения цены нет никаких, по поводу роста тоже сомнительно, учитывая высокую ключевую ставку. Хотя застройщики попробуют, поскольку у них есть льготные программы. Но может так случиться, что в первой половине следующего года произойдет небольшой откат к июльским цифрам. Но это пока предварительный прогноз», - подытожил Барсуков.

Цены на однокомнатные квартиры в России за последние годы выросли на 64% за последние три года. Средняя стоимость недвижимости достигла 3,3 миллиона рублей. Эксперты рынка связали резкий взлет с запуском льготных программ ипотечного кредитования.