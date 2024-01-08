Причиной смерти журналиста Lenta.ru Рыбина стала болезнь сердца

Во время осмотра тела нашли все личные вещи, банковские карты и ценности мужчины. Это говорит о том, что гибель не носила криминальный характер.

«В результате вскрытия установлена причина смерти - кардиомиопатия», - отметил собеседник агентства.

Рыбина обнаружили мертвым 7 января. Тело нашли у трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Смерть журналиста подтвердили его мать и друг.

Автор известен своими материалами об Африке и Ближнем Востоке. Он посвятил последние крупные статьи иранским спецслужбам и палестино-израильскому конфликту. После начала специальной операции Рыбин выступал автором аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.