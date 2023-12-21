21 декабря 2023, 09:15

Приблизительно 52 тыс. человек побывали в обновленном павильоне «Макет Москвы»

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Во вновь открытом после технического обслуживания павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, который заработал с 1 ноября, побывали около 52 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также уточнил, что среди посетителей были гости из более чем 20 стран, в том числе из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Беларуси.

Арт-объект пользуется популярностью среди студентов и школьников. Они с удовольствием приходят, чтобы увидеть уменьшенную копию Москвы, а также познакомиться с историей города и его достопримечательностями.

«За полтора месяца 4 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», - рассказал Левкин.

В начале декабря «Макет Москвы» назвали одним из самых популярных павильонов на ВДНХ.

Выставки Экскурсии Школьники Москва 2023 ВДНХ
21 декабря 2023, 10:36
Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский инновационный кластер (МИК) за пять лет работы утвердился в роли ведущей российской платформы для реализации инновационных проектов и объединил компании со всей страны. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Пять лет назад мы решили создать передовую инфраструктуру для развития инноваций <…> Так появилась цифровая экосистема i.moscow для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу», - сообщил он.

С 2018 года на цифровой платформе МИК зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей, в числе которых 37 тысяч компаний из Москвы и других регионов страны. Инфраструктура кластера включила множество локаций для размещения и тестирования инновационных проектов, включая более 50 технопарков, свыше 200 площадок для пилотного тестирования, специальные экономические зоны и коворкинги.

С момента своего основания МИК оказал поддержку более восьми тысячам инновационных проектов. Эти проекты сумели привлечь инвестиции на общую сумму свыше 17,5 миллиарда рублей, включая гранты и субсидии. Особой популярностью пользовались гранты для научных и технологических компаний для приобретения нового оборудования.

В дополнение к этому, на базе платформы i.moscow появился венчурный хаб, который стал предоставлять инструменты для привлечения финансирования в технологические проекты. За пятилетний период стартапы, вошедшие в экосистему МИК, смогли собрать восемь миллиардов рублей инвестиций.

Также МИК разработал сервис для защиты интеллектуальной собственности. Он позволит владельцам креативного бизнеса зарегистрировать свой творческий продукт.

Сергей Собянин Технологии Москва 2023
21 декабря 2023, 10:15
Газопровод высокого давления почти достроили в поселении Кленовском в Москве
Пресс-служба АО «Мосгаз»
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С 2021 года работники ведут работы по строительству газопровода высокого давления в поселении Кленовском Троицкого административного округа. Общая протяженность газораспределительной сети составит более 46 километров, а готово более 42 километров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Работы проводят преимущественно открытым способом. Однако для сохранения окружающей среды на участках пересечения с автодорогами, водными преградами и лесными массивами применяют закрытую прокладку по технологии горизонтально направленного бурения.

«По завершении строительства на новой газораспределительной сети будет установлено 118 запорных устройств», - уточнили в пресс-службе.

На новой сети недалеко от населенных пунктов установят 13 газораспределительных шкафов производства АО «Мосгаз», шесть из которых уже готовы, а в три из них подан газ.

Компания организовала полный цикл производства газораспределительного оборудования: от документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. Ее мощности позволяют создавать каждый год 60 шкафных газорегуляторных пунктов, три газораспределительные станции средней производительности, пять блочных газорегуляторных пунктов.

Ранее газопровод обновили на северо-западе Москвы.

Газ Строительство Москва 2023
21 декабря 2023, 09:52
День финансовой грамотности пройдет на выставке-форуме «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ведущие эксперты в области финансов проведут бесплатные лекции для гостей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Серия встреч пройдет 21 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Все желающие могут прийти на познавательные встречи с 12:30 до 18:00. Вход свободный, а с полной программой дня финансовой грамотности можно ознакомиться на сайте.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что, учитывая новогоднюю тематику, просветительскую программу адаптировали, чтобы задать праздничное настроение. Цикл лекций пройдет в интерактивном формате.

«Наши эксперты помогут жителям весело и легко погрузиться в мир финансов, провести время с пользой», - отметила Зяббарова.

Так, для юных москвичей подготовили тактильную игру «Угадай что?». Участникам предстоит на ощупь определить, какой предмет, связанный с экономикой и финансами, лежит в ящике.

Помимо этого, гостей ждет квиз «Новогодние финансы». А особенно любопытные смогут посетить мастер-класс по декору шопера: у них будет возможность создать собственное уникальное изделие с рисунками или фразами по теме финансов.

Завершающим этапом мероприятия станет встреча с телеведущей Светланой Зейналовой, которая поделится секретами и советами по ведению личного бюджета в формате «вопрос-ответ».

Ранее программу «Новый год в Москве» открыли на Международной выставке-форуме «Россия».

Выставки Москва 2023 ВДНХ Выставка-форум «Россия»
21 декабря 2023, 08:56
Екатерина Дунцова выдвинулась на выборы президента России
РИА «Новости»
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Бывший депутат Ржевской городской думы Тверской области Екатерина Дунцова подала в Центральную избирательную комиссию прошение о регистрации инициативной группы избирателей. Она решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России, сообщило РИА «Новости».

«Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», - сказал агентству член комиссии Евгений Шевченко.

Екатерине Дунцовой 40 лет. Она известна как бывший депутат Ржевской гордумы, журналист и юрист. По информации агентства, самовыдвиженка связана с аффилированными бизнесменом Михаилом Ходорковским * проектами. Она объявила в соцсетях, что решила выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. В течение пяти дней ЦИК рассмотрит заявление и, если инициативную группу зарегистрируют, она откроет избирательный счет и начнет сбор подписей.

Комиссия получила документы 16 кандидатов , в том числе действующего президента Владимира Путина. Выборы назначили на 17 марта. Голосование пройдет во всех регионах России , в том числе в Донбассе.

* Решением Минюста России включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы

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