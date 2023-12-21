Приблизительно 52 тыс. человек побывали в обновленном павильоне «Макет Москвы»

Он также уточнил, что среди посетителей были гости из более чем 20 стран, в том числе из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Беларуси.

Арт-объект пользуется популярностью среди студентов и школьников. Они с удовольствием приходят, чтобы увидеть уменьшенную копию Москвы, а также познакомиться с историей города и его достопримечательностями.

«За полтора месяца 4 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», - рассказал Левкин.

В начале декабря «Макет Москвы» назвали одним из самых популярных павильонов на ВДНХ.