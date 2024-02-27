«Что касается температурного фона, плоть до четверга в ночное время суток ожидается небольшой минус - -3… -5 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса. За эти рамки погода не выйдет, но есть вероятность слабого снега 29 февраля», - поделился специалист.

По его словам, погода в Москве дважды перевыполнила норму по снегопадам. Шувалов пообещал москвичам, что в пятницу, 1 марта, в столице потеплеет.

«Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне +1…+3 градусов, +2… +4 градуса. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», - добавил синоптик.

Солнце покажется на этой неделе в среду. В остальное время небо столицы будет закрыто облаками. Горожанам также не стоит ждать, что снег на улицах быстро растает. На это понадобится не меньше месяца, подытожил Шувалов.