27 февраля 2024, 12:04

«Приближаемся к весне». Синоптик — о погоде в конце февраля в Москве

РИА «Новости»
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Погода в Москве на этой неделе будет «невыразительной», горожанам не стоит ждать ни снегопадов, ни солнца. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Что касается температурного фона, плоть до четверга в ночное время суток ожидается небольшой минус - -3… -5 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса. За эти рамки погода не выйдет, но есть вероятность слабого снега 29 февраля», - поделился специалист.

По его словам, погода в Москве дважды перевыполнила норму по снегопадам. Шувалов пообещал москвичам, что в пятницу, 1 марта, в столице потеплеет.

«Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне +1…+3 градусов, +2… +4 градуса. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», - добавил синоптик.

Солнце покажется на этой неделе в среду. В остальное время небо столицы будет закрыто облаками. Горожанам также не стоит ждать, что снег на улицах быстро растает. На это понадобится не меньше месяца, подытожил Шувалов.

Погода Москва
27 февраля 2024, 12:15
Аналитики назвали самое пьющее поколение россиян
Freepik
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Опрос, проведенный среди пяти тысяч россиян разного возраста, выявил различия в потребительских предпочтениях алкогольной продукции среди миллениалов, зумеров и представителей поколения X. Оказалось, что миллениалы (люди в возрасте 25-44 лет) являются самыми активными покупателями алкоголя, сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на аналитиков SimpleWine.

По данным экспертов, в среднем миллениалы покупают алкоголь раз в неделю. Представители поколения X - люди в возрасте 45-56 лет - закупаются спиртным чуть реже. Россияне 55-64 лет в основном покупают выпивку раз в полгода. Большинство зумеров - людей в возрасте от 18 до 24 лет - практически не покупают горячительные напитки.

Существенными оказались и различия в предпочтениях разных поколений. Зрелые респонденты (поколение X) и миллениалы чаще выбирают тихие вина, при этом полусладкое оказалось фаворитом среди всех возрастных категорий. Сухое вино лидирует среди самых старших респондентов (55-64 лет). Игристые вина также пользуются популярностью у всех поколений, с небольшим отличием в марках и странах-производителях.

Что касается крепких напитков, то зумеры, в отличие от более старших поколений, менее активно употребляют такие напитки как коньяк, арманьяк и бренди, выказывая при этом более высокую заинтересованность в текиле.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о последствиях злоупотребления вином.

Частые застолья с таким алкоголем приводят к разрушению и отмиранию клеток головного мозга.

Опросы Алкоголь Россия Вино Продукты
27 февраля 2024, 08:31
Умер мэр Саянска Олег Боровский
РИА «Новости»
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Мэр Саянска Олег Боровский умер на 64-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Трагическая новость, наш коллега, мэр Саянска Олег Боровский скоропостижно скончался. Это не только огромная утрата для города, но и для всей области», - написал он.

Кобзев отметил, что Боровский был грамотным руководителем, который старался сделать Саянск комфортным для жителей, и много лет развивал его.

«Для наших бойцов Олег Валерьевич также сделал многое, часто ездил на передовую. Недавно отвез партию гуманитарного груза ребятам. А сегодня его не стало. Выражаю соболезнования близким и родным», - добавил губернатор.

Боровский являлся мэром Саянска в 2014 году. В последний раз он переизбрался на пост в 2019 году.

В период пандемии коронавируса Боровский отказался закрывать сферу услуг и магазины. Он отмечал, что намерен защитить своих избирателей от безработицы и нищеты.

Иркутская область
27 февраля 2024, 02:05
Семья в Екатеринбурге отсудила у больницы 1,8 млн рублей за ошибку
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Семья в Екатеринбурге обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице и смогла отсудить крупную сумму денег. Об этом сообщило издание Е1.

После рождения мальчика выяснилось, что его вес был ниже нормы. Ребенку назначили специальные препараты, которые вводили через катетер для новорожденных. В первый же день лечения кончик устройства отломился, остался в вене и позже попал в сердце.

Младенца увезли в Москву, где специалисты достали 10-сантиметровый инородный предмет. После лечения родители написали заявление в Следственный комитет.

Экспертиза показала, что медсестры нарушили инструкцию и неправильно вытащили катетер. Судья обязал больницу пострадавшей стороне заплатить 1,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Он умер из-за длительного ожидания родов. После жалоб роженицы, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.

Суд Больницы Семья Врачи Екатеринбург
27 февраля 2024, 02:02
«Нет претензий к радуге». Депутат ГД — о критериях нового закона о запрете ЛГБТ в РФ
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, по каким критериям новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет применяться в России, в частности, при оценке внешнего вида людей. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru

По его словам, образ человека в целом нужно оценивать, а не только из-за одежды или наличия радужных аксессуаров. Парламентарий также напомнил, что в нормальной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* он отсутствует.

«Можно любую историю довести до абсурда. В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», - подчеркнул депутат.

По словам Хинштейна, важны детали. В качестве примера он привел молодого человека на улице, у которого макияж, накрашенные ногти и длинные обесцвеченные волосы. По мнению депутата, его внешний вид можно рассматривать как демонстрацию принадлежности к запрещенному движению. Именно за явное неуважение к обществу и последует наказание.

Ранее бывшего президента Молдавии Владимира Воронина и шесть депутатов Партии коммунистов вызвали в суд за организацию акции против марша ЛГБТ* в Кишиневе в 2022 году.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Законы Госдума РФ Депутаты ЛГБТ Россия

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