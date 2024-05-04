Президент Лаоса приедет в Москву на парад Победы

«Можем сообщить о таком визите», - передали в диппредставительстве.

В посольстве в Москвы также сообщили информационному агентству, что присутствовать на параде 9 мая будет президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Репетиции парада стартовали 26 апреля , генеральная пройдет 5 мая.

Для жителей и гостей столицы открыли выставку трофейной техники из зоны СВО. Она проходит в парке Победы на Поклонной горе с 1 по 31 мая.