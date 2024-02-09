Президент HeadHunter умер на 57-м году жизни

Жуков скончался в 56 лет. Дату и место прощания с президентом HeadHunter пока не уточнили. Причина смерти также не раскрывалась.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила - невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - высказались в пресс-службе компании.

Президент HeadHunter был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» в секторе «Онлайн-платформы».

Накануне стало известно о смерти основателя и автора названия рок-коллектива «Машина времени» Юрия Борзова. Его не стало в возрасте 70 лет.

До этого скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Она запомнилась ролями в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В Театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича отметили, что актриса была мастером своего дела.