02 марта 2024, 19:01

Презентация проекта «Формула успеха» прошла в Москве

РИА «Новости»
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Презентация проекта «Формула успеха» состоялась в пресс-центре «Аргументов и фактов» 1 марта. Об этом сообщили на официальном сайте газеты.

Генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков отметил, что проект поможет делиться знаниями и профессиональными навыками с важной для России сферой некоммерческих организаций.

«Каждый принимающий участие в проекте человек умеет владеть головой, голосом и ручкой. Занятия проведут профессиональны высокого уровня, которые поставили себе цель повысить квалификацию обучающихся. Регулярно провожу встречи с руководителями НКО и понимаю запрос на обучение разговаривать таким образом, чтобы заинтересовать СМИ», - сказал он.

Главный редактор «АиФ» Михаил Черников подчеркнул, что в издательстве часто идут «через человека».

«Через героев мы рассказываем о сложных процессах, и этих героев мы вынуждены разыскивать в обществе. Зачастую это очень скоромные люди, которых не так просто найти. Мы рады стать частью проекта, благодаря которому появится мост между героями и другими людьми», - добавил Черников.

Проект «Формула успеха» ориентирован на привлечение лидеров НКО. В курсе примут участие порядка 100 лидеров таких организаций, участники прослушают лекции от медиа- и PR-экспертов, а также выполнят задания, которые проверят редакторы.

Журналистика Россия
02 марта 2024, 19:40
ЛГБТ внесли в список ликвидированных движений
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Министерство юстиции России внесло в соответствии с решением суда в реестр запрещенных и ликвидированных движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», - указали в публикации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будут применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

Также парламентарий отметил,что книгам писателя Федора Достоевского и остальных классиков по законам России о борьбе с пропагандой ЛГБТ* ничего не угрожает.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ЛГБТ
02 марта 2024, 19:23
Кириенко отметил важность открытости и свободы выбора на ВФМ в Сочи
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Гости Всемирного фестиваля молодежи в Сочи могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Здесь [находятся] ребята, которые видят, что дискуссия абсолютно открытая, они сами выбирают, многие из них говорят, что поражены разнообразием выбора и полной свободой, которая здесь предоставлена», - подчеркнул он.

Кириенко обратил внимание, что никого не пытаются толкать на ту или иную встречу. От участников, заметил он, поступила единственная жалоба - мероприятий так много, а хочется попасть на все. Подобное политик счел хорошей оценкой работы дирекции оргкомитета.

«На площадке за эти дни более 850 только крупных мероприятий, все посчитать невозможно. Но вот только крупных более 850. Всего у нас сейчас на площадке около 40 тысяч человек с учетом экспертов, организаторов, которые участвуют в программе, всего за эти дни фестиваля на площадке будет более 90 тысяч человек», - добавил замруководителя президентской администрации.

Выбор мероприятий огромный, каждый выбирает сам, куда хочет пойти, указал он. По словам Кириенко, везде, куда приходят участники, они видят открытость, уважение, молодых россиян, своих сверстников, которые гордятся своей страной, историей, культурой , но очень бережно и уважительно относятся к тому, что ценят их гости.

«Это ощущение взаимного уважения, взаимопонимания и абсолютной свободы выбора. Наши гости могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, могут задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает», - отметил Кириенко.

Это, по его мнению, позволяет участникам совсем по-другому почувствовать Россию. Политик счел ценным, что у каждого из гостей сложится свое собственное мнение о стране, с которым он потом уедет домой.

Сочи Россия
02 марта 2024, 19:10
«Показываем Россию такой, какая она есть». Кириенко — о главных ценностях ВФМ в Сочи
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Каждый день на Всемирном фестивале молодежи посвящен смыслам, связанным с базовыми традиционными ценностями России, которые важны и для представителей стран, приехавших в Сочи. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«У нас каждый день посвящен какому-то из смыслов, которые, на наш взгляд, являются базовыми традиционными ценностями для России. Нам кажется, что они являются значимыми и для представителей всех этих 190 стран. То общение, которое сейчас происходит на площадке, это подтверждает», - указал он.

Кириенко пояснил, что речь идет о семье, бережном отношении к планете, экологии, взаимопомощи и поддержке, уважении культуры и традиций друг друга, совместной ответственности.

«Мы ничего не хотим специально доносить, все, что нужно, [участники фестиваля] увидят и поймут сами, не нужно что-то навязывать - мы показываем им Россию такой, какая она есть», - подчеркнул зампред.

Он обратил внимание, что на Всемирный фестиваль молодежи приехали 10 тысяч иностранных гостей. Все они - активные, яркие, талантливые, творческие ребята. Многие из них уже известны в своей стране: кто-то - как блогер, другой - как талантливый журналист, ученый, бизнесмен, общественный или политический активист.

«И надо понимать: будущее мира и каждой из стран, присутствующих здесь, - в руках молодежи. <…> И их роль в судьбе своей страны и мира будет только расти», - выразил уверенность политик.

Отдельно он отметил большую программу на ВФМ, молодые люди принимают участие в том числе в волонтерских и добровольческих программах.

«Вчера один испанец, посадив дерево, сказал: „Я посадил в России дерево, теперь меня что-то корнями связывает с Россией, эта земля стала для меня родной“. Это чувство останется, дни, которые они здесь проведут, точно останутся одними из самых ярких в жизни», - отметил Кириенко.

По его оценке, очень ценно, что эти эмоции будут связаны с Россией. И все это подтверждает тезис о том, что никакая блокада России невозможна , указал замруководителя президентской администрации.

Молодежь Россия
02 марта 2024, 18:52
Программу на ВФМ представят девять тысяч экспертов
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На Всемирном фестивале молодежи в Сочи выступят девять тысяч экспертов и полторы тысячи лекторов и спикеров. Данные привел первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Девять тысяч экспертов площадки, полторы тысячи лекторов и спикеров, более 200 компаний представляют здесь себя, свою программу развития, большая часть российских регионов и крупных городов», - уточнил он.

Кириенко добавил, что у участников фестиваля есть возможность познакомиться не только с российской молодежью, но и с культурой, историей, современными технологиями и даже кухней страны.

«С образовательными центрами, молодежными программами и президентской платформой „Россия - страна возможностей“», - подчеркнул он.

Первый замруководителя администрации президента отметил, что многие приехавшие гости рассказывали, как их пугали перед поездкой на ВФМ : предупреждали, что по приезде они якобы попадут в тюрьму.

«Тем интереснее сейчас видеть горящие глаза ребят, их радостные улыбки, восторженные рассказы о том, с каким гостеприимством их встретили россияне и российские регионы. А это ведь только начало, еще первый день не прошел на фестивале, так что все основное впереди», - заключил Кириенко.

Молодежь Сочи Россия Фестивали

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