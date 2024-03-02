Презентация проекта «Формула успеха» прошла в Москве

Генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков отметил, что проект поможет делиться знаниями и профессиональными навыками с важной для России сферой некоммерческих организаций.

«Каждый принимающий участие в проекте человек умеет владеть головой, голосом и ручкой. Занятия проведут профессиональны высокого уровня, которые поставили себе цель повысить квалификацию обучающихся. Регулярно провожу встречи с руководителями НКО и понимаю запрос на обучение разговаривать таким образом, чтобы заинтересовать СМИ», - сказал он.

Главный редактор «АиФ» Михаил Черников подчеркнул, что в издательстве часто идут «через человека».

«Через героев мы рассказываем о сложных процессах, и этих героев мы вынуждены разыскивать в обществе. Зачастую это очень скоромные люди, которых не так просто найти. Мы рады стать частью проекта, благодаря которому появится мост между героями и другими людьми», - добавил Черников.

Проект «Формула успеха» ориентирован на привлечение лидеров НКО. В курсе примут участие порядка 100 лидеров таких организаций, участники прослушают лекции от медиа- и PR-экспертов, а также выполнят задания, которые проверят редакторы.