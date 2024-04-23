Превентивную эвакуацию начали в трех населенных пунктах Тюменской области
Власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области в связи с паводком. Об этом в Telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.
«В деревне Пономарева, поселке Гилево и селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа объявили превентивную эвакуацию. Жителям предложили заранее покинуть зону возможного подтопления в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол», - заявили в центре.
Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели еще 8 апреля. Власти ожидают превышение исторических максимумов по уровню воды на реках Тобол и Ишим. По предварительным данным, пик паводка произойдет с 23 по 25 апреля.
Пресс-служба регионального МЧС уточнила, что спасатели эвакуировали порядка трех тысяч человек. Вода подтопила 98 жилых домов, 646 приусадебных участков и 444 дачных дома.