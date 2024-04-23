23 апреля 2024, 09:28

Превентивную эвакуацию начали в трех населенных пунктах Тюменской области

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области в связи с паводком. Об этом в Telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.

«В деревне Пономарева, поселке Гилево и селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа объявили превентивную эвакуацию. Жителям предложили заранее покинуть зону возможного подтопления в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол», - заявили в центре.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели еще 8 апреля. Власти ожидают превышение исторических максимумов по уровню воды на реках Тобол и Ишим. По предварительным данным, пик паводка произойдет с 23 по 25 апреля.

Пресс-служба регионального МЧС уточнила, что спасатели эвакуировали порядка трех тысяч человек. Вода подтопила 98 жилых домов, 646 приусадебных участков и 444 дачных дома.

Паводки Эвакуации
23 апреля 2024, 08:43
Матвиенко выразила соболезнования родным военкора Еремина
Читайте нас в: Google Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. В интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву она назвала журналиста честным, открытым и талантливым. Ее процитировали «Известия».

«Я хочу, пользуясь случаем, мои искренние соболезнования выразить его семье», - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что знала Еремина, когда еще была губернатором Санкт-Петербурга. Тогда в команду «Пятого канала» пригласили молодых журналистов со всей России. Еремин был среди них. Матвиенко призналась, что до сих пор помнит его.

«Такой честный, такой открытый, такой умный парень. И радовалась его карьере, которая потом пошла», - подчеркнула сенатор.

Военкор погиб 19 апреля.

Еремин снимал репортаж на Запорожском направлении, когда с украинского FPV-дрона сбросили боеприпас. Россия расценила смерть военкора очередным «подтверждение террористической сущности » Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что боевики ВСУ осознанно делают журналистов своими целями. Он назвал гибель Еремина большой трагедией.

Следственный комитет сообщил, что установит всех причастных к убийству военкора.

Россия Валентина Матвиенко
23 апреля 2024, 08:30
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина стала целенаправленным и подлым убийством мирного человека. Об этом в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

По ее словам, виновные за организацию убийства обязательно понесут законную ответственность.

«Это целенаправленное подлое убийство мирного человека, журналиста, который писал честно о том, что происходит. Конечно, это теракт, организаторы понесут ответственность», - сказала Матвиенко.

О гибели военкора Еремена в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. По предварительным данным, он умер после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

Следственный комитет России начал расследование по факту смерти военкора. В ведомстве подчеркивали, что установят всех причастных к гибели Еремина.

Убийства Беспилотники Журналистика Россия Валентина Матвиенко
23 апреля 2024, 07:39
Мурашко рассказал об ущербе от паводков для медицинских учреждений
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Весеннее половодье и разлив воды в ряде регионов России не нанесли серьезный ущерб медицинского оборудованию. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, были приняты меры по защите оборудования. Однако некоторым медицинским учреждениям нужны восстановительные работы и ремонт.

«Серьезного ущерба для оборудования нет», - отметил министр.

Мурашко добавил, что сейчас в подведомственных учреждениях оценивают ущерб от паводков. Готовят список необходимых работ. При этом население получает необходимую помощь, заключил глава ведомства.

Накануне сообщалось, что в реке Тобол возле Кургана медленно спадает вода.

Здравоохранение Паводки
22 апреля 2024, 20:38
Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Попавший в скандал после задержания сотрудниками дагестанской полиции глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые появился на публике. Его заметили среди других руководителей силовых структур республики на совещании у главы региона Рамзана Кадырова. Видео встречи чеченский лидер опубликовал в Telegram-канале.

Темой совещания стало решение вопросов об участии Чеченской Республики в специальной военной операции. Присутствие в зале главы регионального главка МЧС подтвердил Кадыров.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», - написал глава республики об итогах встречи с силовиками.

Цакаева задержали в середине апреля на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана. Кадыров выступил с жесткой критикой силовиков соседней республики, которых упрекнул в провокации.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявило, что чеченский министр вел себя неподобающим образом. К такому выводу в ведомстве пришли по итогам проверки.

Там пояснили, что Цакаева поймали за рулем автомобиля во время выезда на встречную полосу. Во время задержания водитель ругался матом и пытался сбежать. Когда полицейские приступили к задержанию, Цокаев нанес им несколько ударов. Результаты проверки МВД передало в Следственный Комитет.

Задержания Скандалы Чечня Рамзан Кадыров Полиция

Новости по теме