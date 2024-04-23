Превентивную эвакуацию начали в трех населенных пунктах Тюменской области

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. В интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву она назвала журналиста честным, открытым и талантливым. Ее процитировали «Известия».

«Я хочу, пользуясь случаем, мои искренние соболезнования выразить его семье», - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что знала Еремина, когда еще была губернатором Санкт-Петербурга. Тогда в команду «Пятого канала» пригласили молодых журналистов со всей России. Еремин был среди них. Матвиенко призналась, что до сих пор помнит его.

«Такой честный, такой открытый, такой умный парень. И радовалась его карьере, которая потом пошла», - подчеркнула сенатор.

Военкор погиб 19 апреля.

Еремин снимал репортаж на Запорожском направлении, когда с украинского FPV-дрона сбросили боеприпас. Россия расценила смерть военкора очередным «подтверждение террористической сущности » Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что боевики ВСУ осознанно делают журналистов своими целями. Он назвал гибель Еремина большой трагедией.

Следственный комитет сообщил, что установит всех причастных к убийству военкора.