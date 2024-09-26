Преступления немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ в Адыгее признали геноцидом народов СССР

Заявление подготовили и направили в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Суду представили доказательства пыток, массовых расстрелов и истязаний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками по отношению к мирным жителям и военнопленным.

Также было доказано понуждение последних к непосильному труду, факты неоказания им медицинской помощи, а также проведение карательных акций в случае неповиновения. В числе доказательств представили архивные материалы, фотодокументы, экспертные заключения и свидетельские показания.

Немецко-фашистские захватчики расстреляли на берегу реки Белой порядка 400 эвакуированных жителей Ленинграда. В ходе карательной акции на Михизеевой Поляне в ноябре 1942 года погибли 207 человек, среди которых было 115 детей.

Всего свыше пяти тысяч мирных жителей и военнопленных было убито и замучено. Материальный ущерб, причиненный фашистами, превысил три миллиарда рублей. Суд согласился с доводами прокуратуры, удовлетворив заявленные требования.

Верховный Суд Республики Адыгея признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.