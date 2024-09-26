26 сентября 2024, 21:39

Преступления немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ в Адыгее признали геноцидом народов СССР

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Верховный Суд Республики Адыгея признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время — Республика Адыгея) во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Заявление подготовили и направили в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Суду представили доказательства пыток, массовых расстрелов и истязаний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками по отношению к мирным жителям и военнопленным.

Также было доказано понуждение последних к непосильному труду, факты неоказания им медицинской помощи, а также проведение карательных акций в случае неповиновения. В числе доказательств представили архивные материалы, фотодокументы, экспертные заключения и свидетельские показания.

Немецко-фашистские захватчики расстреляли на берегу реки Белой порядка 400 эвакуированных жителей Ленинграда. В ходе карательной акции на Михизеевой Поляне в ноябре 1942 года погибли 207 человек, среди которых было 115 детей.

Всего свыше пяти тысяч мирных жителей и военнопленных было убито и замучено. Материальный ущерб, причиненный фашистами, превысил три миллиарда рублей. Суд согласился с доводами прокуратуры, удовлетворив заявленные требования.

Верховный Суд Республики Адыгея признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Генпрокуратура РФ Суд СССР Преступления Россия Игорь Краснов Великая Отечественная война
26 сентября 2024, 02:07
Публикацию новостей о преступлениях детей предложили ограничить
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ограничить публикацию в соцсетях и СМИ деталей насильственных преступлений, совершенных детьми и подростками. Обращение депутата оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий считает, что в новостях о таких происшествиях не должны упоминаться имена подозреваемых и обвиняемых, а также орудия преступления, характеристики предполагаемого злоумышленника и другая личная информация.

По мнению Чернышова, это поможет оградить молодежь от деструктивного информационного влияния, защитить их психику, а также самих детей и подростков от необдуманных действий, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Депутат добавил, что сейчас только владельцы инфоресурсов получают выгоду от публикации подробностей насильственных преступлений, совершенных детьми. При том, что нападения учащихся на свои школы часто продиктованы двумя факторами - тяжелыми социальными обстоятельствами, в которых они оказались, или маргинальной модой. Поэтому и надо разорвать этот порочный круг.

«Нельзя сообщать никаких животрепещущих подробностей о нападениях, нельзя называть имя нападавшего, номер школы, давать кадры с места события и так далее. Это лишит потенциальных подражателей мотива прославиться», - подчеркнул Чернышов.

Ранее детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова подключилась к проверке по избиению школьника учителем в одной из школ Ташкента.

Дети Школы Госдума РФ Преступления Депутаты Россия
25 сентября 2024, 22:23
Умер экс-журналист «Коммерсанта» Дмитрий Павлов
Unsplash
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Скончался бывший журналист «Коммерсанта» и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов. Об этом сообщили на сайте издания.

«25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем - начальником отдела газеты „Газета“ и главным редактором издания GZT.ru.», - отметили в сообщении.

Причины смерти журналиста его коллеги не назвали. Павлов начал работать в «Коммерсанте» в 1993 году. Его приняли на должность корреспондента дежурной смены отдела оперативной информации.

До прихода в журналистику, Павлов учился на химика. Позже он стал автором популярной рубрики «Криминальное чтиво». В октябре 1993 года журналист получил ранение при разгоне милицией митинга, который устроили сторонники парламента.

Журналистика
25 сентября 2024, 21:24
Генпрокурор РФ открыл III Всероссийский турнир по стрельбе из лука
Пресс-служба Генпрокуратуры
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В Краснодарском крае на олимпийском стадионе «Фишт» прошло открытие третьего Всероссийского турнира по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации», старт которому дал генпрокурор страны Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Сочи приехали более 500 спортсменов из 47 регионов России. В соревнованиях будут участвовать команды из Москвы, Челябинска, Владивостока, Калининграда, Луганска и Донецка.

«Хочу поблагодарить всех ребят, спортсменов, наставников, судей, их родителей за то, что вы приумножаете этот уникальный вид спорта», - приветствовал Краснов участников соревнований.

Турниры проводятся ежегодно. До этого соревнования проходили в Москве. Тогда команды из Забайкальского края и столицы стали абсолютными лидерами по количеству золотых медалей.

На соревнованиях в Сочи спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях в личном и командном зачете. Они будут состязаться в стрельбе на разных дистанциях, в двух спортивных дисциплинах - классический и блочный лук.

Этот турнир - шанс для победителей войти в состав сборной России.

В своем приветствии Краснов пожелал спортсменам «твердой руки и правильного направления ваших стрел».

Генпрокуратура РФ Черное море Спортсмены Стрельба Сочи Россия Игорь Краснов
25 сентября 2024, 21:05
Стала известна сумма одобренных Госдумой штрафов за выгул собак на детских площадках
РИА «Новости»
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За выгул собак в неположенном месте россиянам может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании за нарушение правил содержания домашних животных, сообщило парламентское телевидение «Дума ТВ».

Закон об ответственном обращении с животными действовал с 2018 года, однако в Кодексе об административных правонарушениях отсутствовали штрафы за его нарушение. Мособлдума предложила восполнить этот пробел и ввести в КоАП новую статью 8.50.

Владельцам запретили свободный выгул животных во дворах, на детских площадках и в других общественных местах, определенных местными властями.

За первое нарушение этих правил авторы законопроекта предложили выносить предупреждение или накладывать штраф до 1,5 тысячи рублей для физлиц и три-пять тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, за повторное - от 1,5 до трех тысяч и 5-10 тысяч рублей соответственно.

Адвокат Игорь Ким предупредил, что власти смогут наказывать не только за выгул собаки без намордника , но и нежелание убирать за ней. По его словам, животных не пустят на детские площадки и территорию учебных заведений.

Законы Госдума РФ Собаки Животные

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