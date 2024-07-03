03 июля 2024, 01:06

Преподавателя вуза уволили за советские антирелигиозные плакаты в Петербурге

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Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам экзаменационной комиссии. Об этом сообщили в материалах ректорских совещаний вуза.

Кулаев был координатором деятельности экзаменационной комиссии по образовательной программе «Международные отношения, политические науки и права человека», ассистентом кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. Его уволили после жалоб со стороны членов комиссии, в числе которых оказался православный священник.

«В переписке по электронной почте с членами ГЭК допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации», - говорится в материале.

Вуз провел служебную проверку, Кулаев не отрицал, что до начала работы ГЭК разместил агитплакаты на информационном стенде факультета. В их числе был знаменитый советский плакат с Юрием Гагариным, который не нашел в космосе Бога.

Руководство вуза оценило поступок Кулаева как аморальный, посчитав, что преподаватель умышленно оскорбил коллег, поставил под угрозу работу комиссии, а также нанес ущерб репутации СПбГУ.

Ранее эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал, что вуз IT-специалиста влияет на его будущую зарплату.

Священники Санкт-Петербург Вузы Учителя Религия
03 июля 2024, 00:47
Выходной предложили сделать в День семьи в России
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Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Запрос на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова изучило РИА «Новости».

«В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. <…> Поступают обращения семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», - отметили в обращении.

Комитет Госдумы по защите семьи считает, что данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, а посвящают себя воспитанию детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности 28 июня 2022 года. Идея создания этого праздника появилась в 2008 году. Ее поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Праздники Дети Госдума РФ Семья Россия
03 июля 2024, 00:01
Муфтият Дагестана высказался о всеобщем запрете никаба
РИА «Новости»
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Руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что тщательное изучение шариатских текстов не позволило обнаружить веские основания для всеобщего запрета никаба. При этом можно ввести временные или локальные ограничения, исходя из соображений безопасности, сообщила пресс-служба муфтията.

По его словам, ученые четырех мазхабов, обсуждающие этот вопрос, не пришли к единому мнению, имеются разногласия. Некоторые считают обязательным ношение никаба, другие только желательным, а третьи и вовсе нежелательным. Исаев добавил, что эти решения касаются тех случаев, когда отсутствует риск соблазна. При его наличии никаб обязателен.

Отдел фетв изучил этот вопрос, так как власти обеспокоены безопасностью населения республики.

«В определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», - заявили в публикации.

При этом запрет на ношение никаба должен быть продиктован исключительно внешними факторами, носить временный характер. По словам Исаева, таких примеров в Исламе достаточно.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что богословы уже работают над фетвой о запрете никаба.

Одежда Дагестан Женщины Россия Религия Ислам
02 июля 2024, 18:48
Туберкулез выявили у одной из студенток МГУ
РИА «Новости»
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Туберкулез диагностировали на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе факультета.

«В связи с этим будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», - отметили в вузе.

Круг контактировавших со студенткой лиц проверят на туберкулез, также на факультете планируют провести дезинфекцию. Уточняется, что, несмотря на каникулы, «потребуется мобилизация студентов».

По данным факультета фундаментальной медицины МГУ, пока известно только об одном случае туберкулеза.

В Туве 30-летняя воспитательница детского сада скрыла, что болеет туберкулезом, и продолжала работать с детьми. В результате она заразила опасной инфекцией девять воспитанников ясельной группы.

Роспотребнадзор Медицина Студенты МГУ
02 июля 2024, 18:32
Статус «Ветеран журналистики особого риска» предложили ввести в России
РИА «Новости»
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В России могут ввести статус «Ветеран журналистики особого риска» для военкоров. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он отметил, что соответствующая инициатива поступила от СЖР, Министерства цифрового развития, комитета Госдумы по информационной политике и журналистов.

«Этот статус похож на тот, что дает, например, статус „Ветеран труда“: это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру и другие льготы», - объяснил Соловьев.

По словам главы СЖР, нововведение может появиться до конца 2024 года. Его будут применять к журналистам, работающим в горячих точках и проживающим в новых российских регионах.

Рабочее название статуса - «Ветеран журналистики особого риска». Не исключено, что его скорректируют, добавил Соловьев.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

Военкор погиб 16 июня при атаке беспилотников в районе Никольского монастыря под Угледаром.

Льготы Ветераны Журналистика Россия Владимир Соловьев

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