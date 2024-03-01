Преподаватель из Екатеринбурга лишился работы из-за эротического блога

Педагог рассказал, что вел канал на YouTube, где рассказывал о «проблемах одиночества и сексуальности». На блог пожаловались родители студентов. А преподаватель проработал в колледже всего две недели.

Заместитель директора учебного заведения отметила, что педагога не уволили. С ним просто не стали продлевать контракт после стажировки. Поводом назвали «этические соображения». Замдиректора колледжа заявила, что «это образ не педагога и поведение не педагогическое».

Сам преподаватель потребовал администрацию ждет публичных извинений и компенсации морального ущерба.

На Урале педагог техникума торговли и сервиса поставил студентку на колени , угрожая электрошокером. Так он решил наказать девушку за то, что она якобы мешала ему вести лекцию.