Премию «Жара» перенесли из-за теракта в Crocus City Hall

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«Музыкальная премия „Жара Music Awards“, запланированная на 4 апреля 2024 в концертном зале Crocus City Hall, переносится в связи с трагическими событиями», - написали организаторы.

Также они выразили соболезнования всем пострадавшим в результате теракта.

Новую дату и место проведения мероприятия сообщат позднее. Ранее купленные билеты будут действительны, а вернуть их можно по месту приобретения.

Премию вручат за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Победителей выберут зрители путем онлайн-голосования. Также гости мероприятия увидят уникальное шоу из более чем 20 номеров.

Церемонию вручения специальных премий «Золотая маска» также перенесли в связи с трагедией в Crocus City Hall.