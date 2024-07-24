Премия «Знание» ввела номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей»

Претендовать на победу в номинации смогут психологи, воспитатели, семейные консультанты, а также проекты и организации, способствовавшие укреплению института семьи в России, в том числе из новых регионов.

Всего у премии 19 номинаций. Их лауреатов объявят в 2025 году на торжественной церемонии награждения, 100 номинантов премии смогут предварительно пройти онлайн-обучение, чтобы затем успешно презентовать свои проекты очно.

Чтобы принять участие в номинации, нужно зарегистрироваться на сайте премии.