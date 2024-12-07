Премии в области медицинской науки учредили в России

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование — 2024» состоялась в Москве. В этом году на участие в состязании подали около четырех тысяч заявок из 89 регионов России, сообщает Минпросвещения России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил приветствие участникам церемонии, подчеркнув значимость конкурса «ПРО Образование». Он отметил, что конкурс уже более двух десятилетий собирает талантливых авторов в области образовательной журналистики со всей страны.

Кравцов акцентировал внимание на том, что работы участников освещают важнейшие вопросы образовательной сферы, позволяя родителям, педагогам и учащимся узнавать о достижениях российских школьников на международных олимпиадах и о лучших учителях страны.

«Благодарю всех участников за неравнодушие и ответственность, объективность и глубину материалов. Желаю вам вдохновения и удачи!» - добавил Кравцов.

Во время торжественной церемонии награждения директор департамента внешних коммуникаций и референтуры Минпросвещения России Ирина Шилкина представила нововведения всероссийского конкурса «ПРО Образование - 2024». Она сообщила, что в этом году добавлены новые номинации, включая «Пушкинское перо» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем обращении отметил, что конкурс «ПРО Образование» является значимым событием в области образовательной журналистики. Он акцентировал, что представленные работы касаются ключевых вопросов системы образования в России.

«И сила вашего слова, ваши материалы и проекты подтверждают это! Поздравляю коллег с победой в таком важном и престижном конкурсе», - отметил Хинштейн.

В ходе церемонии также вручили награды победителям и призерам конкурса в 19 номинациях. Работы участников оценивались экспертным советом на основе таких критериев, как социальная значимость, достоверность, выразительность и соответствие современным требованиям журналистики.