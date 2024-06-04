04 июня 2024, 02:57

Представителям двух профессий понизят пенсионный возраст в России

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В Госдуме обсуждают понижение планки пенсионного возраста для преподавателей среднего профессионального образования и работников пожарной охраны Вооруженных сил РФ. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала агентству «Прайм», с чем связана эта инициатива.

По словам профессора, такой законопроект поможет восполнить пробелы существующего законодательства. Согласно ему, право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют педагоги с минимальным стажем 25 лет в детских организациях. Но эта норма касается лишь тех образовательных учреждений, в которых учатся не менее половины детей до 18 лет. Таким образом педагоги среднего профессионального звена под эту категорию не попадают. Преподаватели СПО пытались оспорить это, в том числе, в Верховном суде России.

Аналогичная ситуация с пожарными. Работники государственной противопожарной службы могут досрочно выйти на пенсию по выслуге лет, а их армейские коллеги лишены такой привилегии, хотя и трудятся в таких же неблагоприятных условиях.

Таким образом, инициатива депутатов поможет восстановить справедливость в этих сферах деятельности.

Ранее стало известно, какие категории россиян начнут получать повышенные пенсии с 1 июня.

В Госдуме обсуждают понижение планки пенсионного возраста для преподавателей среднего профессионального образования и работников пожарной охраны Вооруженных сил РФ. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала агентству «Прайм» , с чем связана эта инициатива.

Пенсия Госдума РФ Депутаты Россия
04 июня 2024, 00:06
Львова-Белова объявила о прекращении усыновления сирот из России иностранцами
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Число усыновленных иностранцами российских детей-сирот за последние два года сократилось на 90%. Это свидетельствует о том, что практика передачи детей из России в семьи за границу прекратится окончательно в скором времени. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по итогам работы за прошлый год.

Омбудсмен привела данные федеральной статистики, из которой следует, что доля иностранных усыновителей составила по итогам прошлого года только 0,27% (шесть) из общего количества семей, принявших сирот (2243).

Снижение иностранцев по сравнению с данными за 2022 год составило более 89% (шесть детей против 57 годом ранее).

«Складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двусторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», - говорится в тексте доклада.

Львова-Белова напомнила, что среди стран, которые занимаются усыновлением российских детей, есть только европейские государства. В прошлом году пять сирот забрали к себе семьи из Италии, одного ребенка усыновили французы. С этими странами Россия сохранила договоры о сотрудничестве в области усыновления детей.

Еще два государства, с которыми действуют такие же соглашения - Испания и Израиль российских сирот в прошлом году не усыновляли.

Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете на усыновление российских детей в страны, где законодательно разрешена смена пола. Глава комитета нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил, что документ направлен на защиту права детей на сохранение своей идентичности.

Дети Семья Международные отношения Россия Сироты
03 июня 2024, 23:33
Участники ПМЭФ обсудят развитие технологий здоровьесбережения
РИА «Новости»
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Развитие современных технологий здоровьесбережения и инструменты управления биологическим возрастом обсудят в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. О проведении дискуссии сообщили на сайте форума.

«Национальный проект „Новые технологии здоровьесбережения“ направлен на поддержание исследовательской деятельности в области практической медицины, технологий будущего», - заявила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Экспертная дискуссия «Управление биологическим возрастом: миф или реальность» состоится в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество». Участники обсудят, что включает в себя понятие биологический возраст, какими инновационными методами и методиками его можно измерить. Также эксперты поделятся мнениями, как добиться омоложения организма и замедления биологического старения.

Сессия пройдет 6 июня в 11:00 в конференц-зале G3 в павильоне G. Трансляция деловой программы будет доступна на официальном сайте ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. В пятницу, 7 июня, состоится пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Россия Владимир Путин Технологии ПМЭФ-2024
03 июня 2024, 23:20
Львова-Белова предложила бесплатно обучать русскому языку детей-мигрантов
РИА «Новости»
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести обязательные бесплатные культурно-языковые курсы для детей-мигрантов, которые не говорят на русском языке, в детских садах страны. Об этом сказано в ежегодном докладе детского омбудсмена, сообщило РИА «Новости».

Чиновница заявила, что реализация этой меры позволит усовершенствовать способы и методы обеспечения прав детей на получение образования. Львова-Белова предложила российскому кабмину проработать вопрос о внесении изменений в федеральный закон об образовании.

«Периодически в адрес уполномоченного поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети-мигранты», - отметили в докладе.

По мнению детского омбудсмена, коррекция законодательства в сферах образования и миграционной политики, направленная на повышение уровня владения русским языком у детей-инофонов, будет способствовать их социальной адаптации.

Прошлым летом глава Совета по правам человека в РФ Валерий Фадеев предложил обучать детей мигрантов в специальных центрах и только потом дать им возможность нормально учиться в школах.

Дети Мигранты Законы Россия Образование
03 июня 2024, 22:10
Названа тройка победителей первого этапа регаты на ПМЭФ-2024
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Победителем первого этапа регаты имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, открывшей программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума, стала команда «Ахмат». Призерами гонки также стали экипажи Dolce Vita и Hubex/Pirogovo, сообщили на сайте ПМЭФ-2024.

Гонки продлились три дня, экипажи соревновались при умеренно-слабых ветрах на контрастах знойной жары. Лидеры постоянно сменялись из-за рваного ветра.

В первый день «Ахмат» не попал даже в десятку лидеров, но на второй день уже вырвалась на первое место, сумев сохранить его до финиша регаты. Команда Александра Божко победила. Экипажи Dolce Vita Инны Балашовой и Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова также вошли в тройку победителей.

«Как всегда, все решалось в последней гонке, в которой нам нужно было попасть в топ-10. Команда отработала как швейцарские часы благодаря нашему главному козырю - коммуникации», - заявил Божко.

По словам Балашовой, она предпочитает гоняться в море, так как в Москве из-за ветра всегда несправедливые условия. Она отметила, что в этой регате участвовали очень сильные команды. Фролов добавил, что гонки были нервными, но итогом он доволен.

Регата имени Игоря Ченцова стала первым этапом серии Tenzor International Cup , посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте. В ней участвовали 30 команд, составленных из яхтсменов России, Белоруссии, Германии и Сербии. Остальные этапы турнира пройдут в подмосковном Пестово и Сочи.

Германия Спортсмены Белоруссия Сербия Россия ПМЭФ-2024

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