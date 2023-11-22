Представители 183 стран захотели приехать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

«Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории „Сириус“. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», - сказал он.

Хотя Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1 марта 2024 года, оргкомитет уже получил более 250 тысяч заявок из 183 стран мира. Владимир Путин заявил, что это показало - нет силы выше дружбы. По его словам, делегатов заинтересовали традиции, ценности и достижения России.

Обратный отсчет дней до открытия фестиваля запустили на международной выставке-форуме «Россия». Президент поприветствовал будущих участников и выразил уверенность в том, что фестиваль станет значимым шагом к созданию многополярного мира.

Росмолодежь прогнозировала, что в фестивале примут участие делегаты 155 стран , в том числе из Шанхайской организации сотрудничества.

Отбор волонтеров стартовал в сентябре.