Представитель РПЦ назвал запрет ЛГБТ формой нравственной самозащиты общества

Авиакомпания «Победа» получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Служба выяснила - ее („Победы“ - прим. ред.) пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет», - отметили в ФАС.

Компания не предоставила обоснования для размера такой платы. Как объяснили в ФАС, сумма должна быть соразмерна понесенным расходом перевозчика.

Теперь авиакомпанию обязали в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, требуемой с пассажира в случае изменения договорных условий перевозки, исходя из экономически обоснованных расходов.

В «Победе» заявили, что готовы определить единую плату за внесение изменений в фамилии, имени или отчестве клиентов. Она составит 800 рублей. Сейчас вносят коррективы в нормативные акты.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за ложных данных о стоимости в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Компании грозит до 500 тысяч рублей штрафа.