Председатель «Пенсионеров России» Бураков умер в возрасте 70 лет
Умер председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред партии Владимир Ворожцов.
«Увы, да. Болезнь», - подтвердил Ворожцов.
Буракова не стало в возрасте 70 лет. У него остались две дочери.
Он родился в Харькове в 1954 году, окончил Московский авиационный технологический институт, а также Московскую высшую партийную Школу. В 2005 году занял пост заместителя председателя «Российской Партии Пенсионеров», а в 2012 году стал председателем Центрального совета партии.
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