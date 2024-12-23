Председатель «Пенсионеров России» Бураков умер в возрасте 70 лет

«Увы, да. Болезнь», - подтвердил Ворожцов.

Буракова не стало в возрасте 70 лет. У него остались две дочери.

Он родился в Харькове в 1954 году, окончил Московский авиационный технологический институт, а также Московскую высшую партийную Школу. В 2005 году занял пост заместителя председателя «Российской Партии Пенсионеров», а в 2012 году стал председателем Центрального совета партии.

Ранее появилась информация о кончине после длительной болезни балерины Ирены Баженовой , которая в течение 24 лет являлась солисткой Мариинского театра. В учреждении культуры уточнили, что артистки не стало в возрасте 88 лет.