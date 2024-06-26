Председатель Конституционного суда опроверг возможность возвращения смертной казни

Он рассказал, что Конституция допускает некоторые меры ограничения прав. Эти меры не являются константой и могут обладать «подвижностью», что отражается в конституционной оценке, сообщили «Известия». Несмотря на это, четким пределом для ограничения прав является вопрос о возвращении смертной казни.

«Для Конституционного суда одним из таковых [пределов] является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», - подчеркнул Зорькин.

Он добавил, что суд не может являться политическим инструментом, но он учитывает «среду, в которой находится».

Ранее заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева предположила, что смертную казнь в России могут вернуть. По ее словам, для этого необходимо согласие Конституционного суда.