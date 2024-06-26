26 июня 2024, 14:53

Председатель Конституционного суда опроверг возможность возвращения смертной казни

РИА «Новости»
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Смертная казнь является недопустимой мерой при действующей в России Конституции. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в докладе.

Он рассказал, что Конституция допускает некоторые меры ограничения прав. Эти меры не являются константой и могут обладать «подвижностью», что отражается в конституционной оценке, сообщили «Известия». Несмотря на это, четким пределом для ограничения прав является вопрос о возвращении смертной казни.

«Для Конституционного суда одним из таковых [пределов] является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», - подчеркнул Зорькин.

Он добавил, что суд не может являться политическим инструментом, но он учитывает «среду, в которой находится».

Ранее заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева предположила, что смертную казнь в России могут вернуть. По ее словам, для этого необходимо согласие Конституционного суда.

Суд Смертная казнь Россия Конституция РФ
26 июня 2024, 15:20
Появился новый эпизод подкаста «‎Лифт» от РСВ
Unsplash
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Президентская платформа «‎Россия — страна возможностей» выпустила новый эпизод подкаста «‎Лифт» о развитии блогосферы. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Президентская платформа «‎Россия - страна возможностей» выпустила новый эпизод подкаста «‎Лифт» о развитии блогосферы. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Гостем нового выпуска стал генеральный директор АНО «Ресурсный центр Новых медиа», сооснователь сообщества блогеров России и выпускник Мастерской новых медиа Ярослав Шевелев. Он рассказал слушателям об особенностях блогинга и о том, как найти себя в деятельности.

Формат подкаста подойдет тем, кто планирует научиться эффектно преподносить свой опыт работодателям и хочет продвинуться на своем карьерном пути.

Ранее платформа РСВ провела конкурс для молодых журналистов и блогеров из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для участия необходимо отправить организаторам небольшой видеоролик о себе и заполнить анкету. На следующем этапе конкурса жюри выберет победителей среди тех, кто успешно выполнит творческие задания. Итоги подведут 22 июля на основании результатов народного голосования в соцсетях.

Журналистика Блогеры Россия
26 июня 2024, 13:09
Сбежавшая от талибов феминистка Кобра Хассани вернулась в Афганистан
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Задержанная в России при попытке незаконно перебраться в Евросоюз афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани вернулась в Кабул, не получив убежища. Ее адвокаты сообщили об этом «Фонтанке».

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», - сказала адвокат Мария Беляева.

Информацию коллеги подтвердила Елена Фадеева. По ее словам, Хассани устала выжидать в России и решила вернуться в Афганистан, несмотря на угрозу смертной казни - до госпереворота она получила высшее образование , работала на телевидении и выступала против «Талибана»*.

В феврале Кировский районный суд постановил освободить Хассани из центра для нелегалов в Красном Селе и отменить решение о депортации. Женщину обвиняли в нарушении миграционного законодательства, и она отбыла назначенный срок в СИЗО. Однако гражданке Афганистана отказали в убежище, уехать в другие страны она не могла до получения решения суда на ее родном языке.

В 2021 году талибы* пришли к власти в Афганистане.

«Известия» сообщили, что они запретили женщинам получать высшее образование.

* «Талибан», талибы - террористическая организация, запрещенная в России.

Афганистан Санкт-Петербург Суд Мигранты Журналистика Россия Беженцы
26 июня 2024, 13:00
Зюганова в 80-летний юбилей удостоили звания Героя Труда
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Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда. Указ подписал президент Владимир Путин.

Политика удостоили почетным званием за заслуги в развитии российской государственности и становлении гражданского общества, а также за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

Зюганову 26 июня исполнилось 80 лет. Он возглавляет российскую компартию с 1993 года. Политик имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также ордена «Знак Почета» и Александра Невского.

Ранее Путин наградил коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова орденом «За доблестный труд».

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда.

Указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин КПРФ
26 июня 2024, 10:14
Правительство продлило налоговые льготы на авиаперевозки
Unsplash
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Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки продлят еще на три года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость сейчас действует на перевозку пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Для перевозок через воздушные гавани Москвы ставка НДС составляет 10%, указали в пресс-службе.

Льготы действуют до 1 января 2025 года. Чтобы продлить их до 2028 года, потребуется ввести изменения в Налоговый кодекс.

Ранее Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году составит более 22 тысяч рублей в месяц. По его словам, для структурной перестройки экономики этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых граждан. Председатель правительства добавил, что к 2030 МРОТ достигнет отметки в 35 тысяч рублей.

Льготы Крым Налоги Севастополь Михаил Мишустин Москва

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