Предприниматели смогут открыть точку общепита в саду «Эрмитаж» в Москве
Москва выставила на торги помещение под размещение точки общественного питания на территории сада «Эрмитаж». Аукцион пройдет 29 ноября. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Сейчас идет заявочная кампания по нестационарному торговому объекту в саду „Эрмитаж“. Победитель аукциона сможет открыть там точку общепита для продажи продукции навынос. Торги по лоту пройдут 29 ноября в электронной форме», - рассказал он.
Победитель самостоятельно установит киоск на улице Каретный Ряд, владение 3. Он будет расположен рядом с детской площадкой. Заявку можно подать до 24 ноября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.
Ранее участок в Охтинском проезде в 1,5 тысячи «квадратов» выставили на аукцион в Москве. Победитель тендера сможет открыть точку общепита в Молжаниновском районе столицы.