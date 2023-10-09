Предприниматели смогут открыть точку общепита на севере Москвы

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Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что с выигравшим предпринимателем подпишут договор аренды на 2,5 года.

По его словам, максимальная площадь здания может быть до 765 квадратных метров и высотой не более 15 метров. Стоимость аренды для победителя определят во время торгов.

«После завершения строительства, регистрации права собственности на возведенный объект и выполнения других условий договора арендатор сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение земельного участка», - отметили в пресс-службе мэрии.

Аукцион проведут 26 октября, а заявки примут до 23 октября. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Ранее в Москве выставили на торги помещение на юго-западе города.