24 марта 2024, 09:58

Предприниматели отдадут часть выручки пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Владельцы ресторанов и торговые сети решили отдать часть прибыли за выходные дни пострадавшим во время теракта на концерте группы «Пикник». Об этом сообщило агентство «Москва».

«Чудовищная трагедия унесла жизни множества людей, сотни пострадали, потеряли родных и близких. Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация», - заявил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Он уточнил, что вместе с коллегами планируют отправить доходы за 23 и 24 марта в помощь жертвам теракта.

Ресторатор добавил, что желающие поучаствовать в акции могут внести свой вклад на официальном сайте организации «Российский Красный Крест».

Участниками акции уже стали несколько крупных ресторанов и торговых точек.

В воскресенье, 24 марта, объявили день общенационального траура по погибшим в теракте в красногорском Crocus City Hall. Сегодня приспустят госфлаги, а также отменят все развлекательные программы и события.

Бизнес Рестораны Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:26
Волонтеры продолжили работать у Crocus City Hall
Global Look Press
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Волонтеры второй день подряд дежурят у стихийного мемориала возле Crocus City Hall в Красногорске, где в пятницу произошел теракт. Всем, кто пришел почтить память погибших, предлагают чай и печенье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москвичи несут цветы, игрушки, свечи к мемориалу. С 09:00 у Crocus City Hall, где завершилась спасательная операция, людей становится все больше.

Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу.

В результате теракта погибли более 130 человек. Силовики задержали подозреваемых, уголовное дело, по которому они проходят, возможно, будет рассматривать Басманный суд Москвы.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:05
Учреждения культуры в Москве отменили мероприятия после теракта
РИА «Новости»
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Столичные музеи и театры отменили мероприятия в воскресенье, 24 марта, из-за теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила «Газета.ru».

Москвичи и гости города не смогут попасть в Третьяковскую галерею, Пушкинский и Исторический музеи. Спектакли отменили в «Современнике», театре Вахтангова, и других учреждениях.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице отменили спортивные и массовые мероприятия. Воскресенье объявлено общероссийским днем траура по жертвам теракта.

Изменения также коснулись работы российских федеральных каналов. Россияне не увидят развлекательные программы, в эфире не будет рекламы.

Стрельба в Crocus City Hall произошла в пятницу. Погибли более 130 человек, в больницах находятся 80 пострадавших. На месте ЧП уже завершили спасательную операцию.

Музеи Театры Москва
24 марта 2024, 10:04
Родственников пострадавших при теракте в Crocus City Hall перевезут в Москву бесплатно
РИА «Новости»
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Родственники погибших и пострадавших при террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall получат возможность приехать и уехать из Москвы бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Бесплатно перевезем родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall из Москвы и в Москву», - заявили в компании.

В пресс-службе уточнили, что для оформления проезда необходимо обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

В пятницу, 22 марта, в Crocus City Hall в Красногорске произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу. В результате ЧП погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что спасательную операцию на территории Crocus City Hall уже завершили. В ближайшее время власти решат вопрос с автомобилями, которые остались на парковке концертного зала.

РЖД Москва Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:01
Зоопарк и музеи Москвы передадут прибыль за выходные пострадавшим в теракте в Crocus City
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Московский зоопарк и музейные площадки решили помочь пострадавшим в теракте в Crocus City Hall, направив им доходы за 23 и 24 марта. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Сердце разрывается от боли. Эту трагедию невозможно принять, в такие моменты слова кажутся недостаточными для того, чтобы описать всю боль и скорбь», - написала она.

Акулова уточнила, что всю прибыль Московского зоопарка за выходные передадут в фонд помощи жертвам теракта в Красногорске.

Она выразила надежду на то, что общая сплоченность немного поможет людям, испытывающим сейчас страдания и боль.

Директор столичного зоопарка призвала оказывать содействие нуждающимся в помощи.

Руководитель Московского музея космонавтики Наталья Артюхина и директор музея Пушкина Евгения Богатырева заявили, что все деньги, заработанные в эти дни музеями, направят в помощь тем, кому сегодня она так необходима.

Парк «Зарядье» принял аналогичное решение. Руководство отдаст выручку за выходные пострадавшим от теракта в Красногорске.

Музеи Зоопарки Москва Стрельба в Crocus City Hall

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