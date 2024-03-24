Предприниматели отдадут часть выручки пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall

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«Чудовищная трагедия унесла жизни множества людей, сотни пострадали, потеряли родных и близких. Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация», - заявил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Он уточнил, что вместе с коллегами планируют отправить доходы за 23 и 24 марта в помощь жертвам теракта.

Ресторатор добавил, что желающие поучаствовать в акции могут внести свой вклад на официальном сайте организации «Российский Красный Крест».

Участниками акции уже стали несколько крупных ресторанов и торговых точек.

В воскресенье, 24 марта, объявили день общенационального траура по погибшим в теракте в красногорском Crocus City Hall. Сегодня приспустят госфлаги, а также отменят все развлекательные программы и события.