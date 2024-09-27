27 сентября 2024, 12:06

Предложивший отдавать мальчиков отцам после развода депутат объяснил свою идею

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Проблему с неплатежами алиментов в России можно решить быстро и кардинально, наделив отцов равными правами в воспитании детей. Об этом 360.ru рассказал депутат Дмитрий Кузнецов.

«Нужно кардинально решать вопрос. Необходимо вернуть отцам равные права в воспитании детей. Тогда проблема будет решена быстро и кардинально», - заявил он.

Ранее парламентарий заявил, что при разводе родителей мальчиков старше восьми лет нужно оставлять с отцами. По его мнению, такая мера решит проблему с неплательщиками алиментов.

Кузнецов отмечал, что ни один адекватный мужчина не станет требовать алиментов с женщины. Параллельно с этим в России, по его мнению, сразу уменьшится количество разводов и вырастет рождаемость.

В мае стало известно о планах запустить в России реестр злостных неплательщиков алиментов. Сведения о должниках и заведенных против них уголовных или административных делах появятся в открытом доступе.

Дети Семья Депутаты
27 сентября 2024, 08:56
В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе
pxhere.com
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В России мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцами, это поможет решить проблему с неплательщиками алиментов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам», - заявил Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала создавать семьи и рожать в 18-19 лет, а детей отдавать на воспитание бабушкам и дедушкам.

Так он прокомментировал заседание под руководством председателя комитета по защите семьи, отцовства и материнства Нины Останинов, в котором обсуждался вопрос неуплаты алиментов.

«Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов», - отметил парламентарий.

По его словам, укрепить семью и решить проблему с долгами по алиментам можно с помощью русской традиции, согласно которой подросшего мальчика воспитывал только отец.

Госдума РФ Семья
26 сентября 2024, 21:39
Преступления немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ в Адыгее признали геноцидом народов СССР
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Верховный Суд Республики Адыгея признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время — Республика Адыгея) во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Заявление подготовили и направили в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Суду представили доказательства пыток, массовых расстрелов и истязаний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками по отношению к мирным жителям и военнопленным.

Также было доказано понуждение последних к непосильному труду, факты неоказания им медицинской помощи, а также проведение карательных акций в случае неповиновения. В числе доказательств представили архивные материалы, фотодокументы, экспертные заключения и свидетельские показания.

Немецко-фашистские захватчики расстреляли на берегу реки Белой порядка 400 эвакуированных жителей Ленинграда. В ходе карательной акции на Михизеевой Поляне в ноябре 1942 года погибли 207 человек, среди которых было 115 детей.

Всего свыше пяти тысяч мирных жителей и военнопленных было убито и замучено. Материальный ущерб, причиненный фашистами, превысил три миллиарда рублей. Суд согласился с доводами прокуратуры, удовлетворив заявленные требования.

Верховный Суд Республики Адыгея признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Генпрокуратура РФ Суд СССР Преступления Россия Игорь Краснов Великая Отечественная война
26 сентября 2024, 02:07
Публикацию новостей о преступлениях детей предложили ограничить
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ограничить публикацию в соцсетях и СМИ деталей насильственных преступлений, совершенных детьми и подростками. Обращение депутата оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий считает, что в новостях о таких происшествиях не должны упоминаться имена подозреваемых и обвиняемых, а также орудия преступления, характеристики предполагаемого злоумышленника и другая личная информация.

По мнению Чернышова, это поможет оградить молодежь от деструктивного информационного влияния, защитить их психику, а также самих детей и подростков от необдуманных действий, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Депутат добавил, что сейчас только владельцы инфоресурсов получают выгоду от публикации подробностей насильственных преступлений, совершенных детьми. При том, что нападения учащихся на свои школы часто продиктованы двумя факторами - тяжелыми социальными обстоятельствами, в которых они оказались, или маргинальной модой. Поэтому и надо разорвать этот порочный круг.

«Нельзя сообщать никаких животрепещущих подробностей о нападениях, нельзя называть имя нападавшего, номер школы, давать кадры с места события и так далее. Это лишит потенциальных подражателей мотива прославиться», - подчеркнул Чернышов.

Ранее детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова подключилась к проверке по избиению школьника учителем в одной из школ Ташкента.

Дети Школы Госдума РФ Преступления Депутаты Россия
25 сентября 2024, 22:23
Умер экс-журналист «Коммерсанта» Дмитрий Павлов
Unsplash
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Скончался бывший журналист «Коммерсанта» и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов. Об этом сообщили на сайте издания.

«25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем - начальником отдела газеты „Газета“ и главным редактором издания GZT.ru.», - отметили в сообщении.

Причины смерти журналиста его коллеги не назвали. Павлов начал работать в «Коммерсанте» в 1993 году. Его приняли на должность корреспондента дежурной смены отдела оперативной информации.

До прихода в журналистику, Павлов учился на химика. Позже он стал автором популярной рубрики «Криминальное чтиво». В октябре 1993 года журналист получил ранение при разгоне милицией митинга, который устроили сторонники парламента.

Журналистика

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