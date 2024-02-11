Предложил сам. Песков рассказал об организации интервью Карлсона с Путиным

«Обычно внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он сам вышел на нас, предложил интервью. Активно посмотрели его материалы, аудиторию, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», - поделился Песков.

Представитель Кремля отметил - Карлсон мог предвидеть, что возникнет накал страстей вокруг интервью с Путиным. Но это и добавило журналисту популярности. Зппад становится все более непредсказуемым, добавил Песков. Он признался, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью будут «гонения» на Карлсона.

Интервью Путина американскому журналисту привело в ярость НАТО. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что альянс не может смириться с тем, что Карлсон дает людям информацию, отличную от их пропаганды.