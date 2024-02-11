11 февраля 2024, 10:39

Предложил сам. Песков рассказал об организации интервью Карлсона с Путиным

Читайте нас в: Google Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что американский телеведущий Такер Карлсон сам предложил провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Обычно внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он сам вышел на нас, предложил интервью. Активно посмотрели его материалы, аудиторию, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», - поделился Песков.

Представитель Кремля отметил - Карлсон мог предвидеть, что возникнет накал страстей вокруг интервью с Путиным. Но это и добавило журналисту популярности. Зппад становится все более непредсказуемым, добавил Песков. Он признался, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью будут «гонения» на Карлсона.

Интервью Путина американскому журналисту привело в ярость НАТО. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что альянс не может смириться с тем, что Карлсон дает людям информацию, отличную от их пропаганды.

Кремль Дмитрий Песков Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 05:13
Эксперты рассказали, откуда приходит лишний вес и как правильно сесть на диету
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Главную причину развития и прогрессирования избыточного веса и ожирения ученые видят в нарушении энергетического баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями», - заявила эндокринолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Шереметьева.

По мнению многих исследователей, сидячая работа, поездки на автомобилях и пассивный отдых сильно повлияли на распространение ожирения у людей в последние 30 лет.

Избыточный вес имеет не только неприятный эстетический эффект, но и способствует появлению ряда патологий - это сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательной и дыхательной систем, нарушения репродуктивной функции и даже рак.

Желающие похудеть часто прибегают к диетам, однако не всегда ограничения могут привести к желаемому результату. Как отметил детский эндокринолог Павел Окороков, изменения в рационе следует вводить поэтапно.

«Не нужно сразу отказываться от всех вредных продуктов. Последовательно убирают из рациона сначала одни, потом другие виды пищи», - посоветовал врач.

Также он призвал не садиться на низкокалорийные диеты. Они часто оборачиваются срывами, после которых человек снова набирает вес.

Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от молочных продуктов в разгрузочные дни. Единственные допустимые блюда с добавлением молока - это сырники и запеканки.

Болезни Врачи Диеты Ожирение Продукты
11 февраля 2024, 00:42
Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Санкт-Петербурга приобрела в магазине бананы, а дома обнаружила насекомое, которе она опознала как муху-горбатку. Петербурженка сообщила о находке в магазин и написала жалобу в Роспотребнадзор. Информацией с «Фонтанкой» поделилась ее подруга Светлана.

Она рассказала изданию, что ее подруга купила бананы в сетевом магазине в Мурине. Дома она увидела в пакете с фруктами насекомое средних размеров. Женщина предположила, что это муха-горбатка, которая является переносчиком холеры.

В начале февраля в Россию запретили ввозить бананы из Эквадора именно из-за заражения плодов мухой-горбаткой, которая является опасным карантинным насекомым. Власти Эквадора попросили устранить нарушения.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Эквадор
10 февраля 2024, 20:25
Кашлял кровью, сердце колотило. Футболист «Амкала» Куриленко умер в 31 год
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Игрок московского любительского футбольного клуба «Амкал» Никита Куриленко скончался на 32-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщили в его Telegram-канале.

«Сегодня утром Никиты не стало», - написали в Сети.

В марте 2023 года у спортсмена диагностировали лейкоз, сообщал RT. Автор поста уточнил, что мужчина был сильным, не терял надежды и присутствия духа, не опускал рук, не сдавался.

«Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», - обратился автор публикации к подписчикам.

В последнем посте в Telegram-канале Куриленко писал, что у него обнаружили пневмонию. Мужчину одолевали кашель и температура, врач прописал антибиотики.

«А сегодня я покашлял с кровью. <…> Сердце колотит, воздуха не хватает», - рассказывал он накануне гибели.

Никита признался, что состояние очень тяжелое. Но он был настроен оптимистично, заявив, что будет «и с этим справляться».

Куриленко с 2018 года выступал за «Амкал» - один из самых популярных клубов Медийной футбольной лиги. Никита играл на позиции полузащитника.

Спортсмены Врачи Футбол
10 февраля 2024, 20:08
Москва, москвичи и драконы. Как столица отметила китайский Новый год
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В России широко отмечают китайский Новый год. В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Как отмечают яркий праздник — в материале «360».

В центре города установили светящиеся арки и развесили сотни китайских фонариков. Символ года - Дракон - разгуливает по улице на радость гостям фестиваля. Отпраздновать китайский Новый год пришли и дети, и взрослые.

Яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы, спектакли, экскурсии, мастер- классы, кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой - все это подготовили для посетителей. Культурную программу устроили сразу в нескольких локациях: в Камергерском переулке, на Тверской площади и Новом Арбате, а символические украшения развесили почти по всему городу.

Как сообщала пресс-служба правительства Москвы, это первое масштабное празднование китайского Нового года в столице станет историческим мероприятием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и КНР.

«Для украшения шале на Новом Арбате использовали традиционные фонарики и декоративные элементы. <…> Купол флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасад Останкинской башни украсила анимация с китайским драконом», - передали в пресс-службе.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Китайский Новый год - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступил 10 февраля.

Праздники Дети Видео Россия Фестивали Новый год Москва

Новости по теме