16 мая 2024, 08:03

«Предлагаю оживить». Депутат — об умирающих деревнях России

Pxhere
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Все больше людей стремятся в центральную часть России, оставляя деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке пустыми. Депутат Госдумы Сергей Колунов в комментарии 360.ru предложил возродить умирающие населенные пункты.

По его словам, для этого нужно предусмотреть механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов.

«И, если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», - отметил парламентарий.

В таком случае деревни станут ухоженными. Населенные пункты оживут, и в них будет развиваться инфраструктура.

Ранее Колунов предложил способ борьбы с самокатчиками-нарушителями. Для этого нужно ограничить скорость средств индивидуальной мобильности на тротуарах и в парках.

Урал Депутаты Россия Сибирь Дальний Восток
16 мая 2024, 04:50
Оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнут монтировать в июне
Freepik
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В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ — это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

«Строительство канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ идет хорошими темпами. Уже в июне на площадке начнется монтаж главного оборудования - системы приводов, противовесов, барабанов, канатов и кабины», - написал он.

По словам Орлова, в сердце терминала механизмы удержат два пилона высотой 21 метр. Также построят линейную опору, основные детали для которой уже доставили на площадку.

«Строители трудятся круглосуточно, и вскоре Россию и Китай свяжет новая дорога дружбы», - подытожил Орлов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Глава государства отметил, что именно из-за этого он выбрал Китай в качестве первой страны для посещения после инаугурации.

В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ - это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

Строительство Дороги Международные отношения Россия Китай
16 мая 2024, 04:48
Стало известно, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий
РИА «Новости»
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Неработающие пенсионеры будут получать индексацию выплат два раза за год, начиная с 2025 года. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, согласно конституционным правилам, индексацию пенсионных выплат с учетом инфляции будут проводить не реже двух раз за год, однако власти могут вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии повышали до 2019-го, потом в связи с реформами индексацию начали проводить только один раз - с 1 января. Начиная с 2025 года январскую индексацию отменят.

«Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты придумали новый способ кражи денег и конфиденциальных данных у пенсионеров. Мошенники звонят жертвам, представляются сотрудниками социального фонда и предлагают «перерасчет пенсии» якобы для ее повышения.

Пенсия Пенсионеры Деньги
16 мая 2024, 00:21
В России рассмотрят законопроект о дополнительной защите прав работников
РИА «Новости»
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Российские сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на дополнительную защиту прав работников. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Авторами инициативы выступили сенаторы Инна Святенко, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Дарья Лантратова во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, а также парламентарии.

Законопроект предполагает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней для инвалидов и необходимость сформировать в субъектах межведомственные комиссии для борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате.

Согласно документу, устанавливается дополнительный госконтроль за исполнением соглашений в рамках трудовых договоров, а также уточняется процедура временной приостановки трудового договора в случае приостановки работы предприятия.

В апреле 2024 года в России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Авторами идеи стали депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду».

Депутаты Россия Работа Зарплаты Инвалиды
15 мая 2024, 23:37
Стало известно о месте и времени прощания с журналистом Кононенко
РИА «Новости»
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Прощание с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в Троицке. Об этом сообщили «ВестиFM».

Отпевание состоится в 12:00 в храме Живоначальной Троицы, расположенном на улице Солнечная, дом 1. Похороны Кононенко пройдут на кладбище в Губцеве. Авторы публикации назвали Кононенко «замечательным журналистом».

Врачи более суток боролись за жизнь Кононенко, которого госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в понедельник, 13 мая. Пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

По словам журналистки Олеси Рябцевой, Кононенко был очень талантливым и хорошим человеком , «невообразимо принципиальным». На него всегда можно было положиться, отметила она.

Прощание с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в Троицке. Об этом сообщили « ВестиFM».

Журналистика Россия

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