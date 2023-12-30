30 декабря 2023, 19:13

«Предательство!» Уголовное дело возбудили против сбежавших из России супругов-фехтовальщиков

Pxhere
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Уголовное дело возбудили в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина и женщина работали в Росгвардии, но самовольно оставили службу. После молодых людей уволили.

В отношении беглецов возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части».

«Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!» - заявил депутат.

Как отметил Хинштейн, супруги работали тренерами в Калифорнии, а затем один из них выступил на американском турнире по фехтованию. Мужчина публично осудил Россию, как того требовали местные правила.

Фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре , после того как они переехали в Соединенные Штаты. Супруги были военнообязанными. За нарушение закона им грозит до 10 лет тюрьмы.

При этом мать фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина рассказывала, что сын хотел уволиться из Росгвардии, но ему отказали. Более того, по словам Елены, у молодого человека было разрешение на выезд из страны от Минспорта.

Уголовное дело возбудили в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале , что мужчина и женщина работали в Росгвардии, но самовольно оставили службу. После молодых людей уволили.

США Уголовное дело Депутаты Россия
30 декабря 2023, 18:18
Дракона из навоза создали в Якутии
Freepik
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Житель Якутии Иван Боппосов изготовил из навоза фигуру дракона — символа 2024 года — возле своего дома в поселке Уолба. На работу ушло две недели, сообщил Telegram-канал «НВК Саха».

Скульптуру изготовили таким образом, что ее можно использовать и как емкость для мусора.

В последние 12 лет навозные статуи символа года создавал брат Ивана, Михаил Боппосов. Например, в прошлом году он вылепил двухметрового зайца, а годом раньше - двух тигров и трех львят.

Но в конце ноября 2023 года стало известно, что скульптор тяжело болен - у него еще в 2021 году нашли выявили рак. В конце прошлого месяца в местном Центре народного творчества сообщали, что Боппосов обследуется в больнице и еще не начинал работу над символом наступающего года. Впрочем, скульптор объяснил изданию «Безформата» , что причина не в болезни, а в том, что он уже создал все 12 существующих символов года и закончил цикл.

СМИ предполагали, что навозного символа года уже не будет. Однако творческую эстафету принял брат скульптора.

Житель Якутии Иван Боппосов изготовил из навоза фигуру дракона - символа 2024 года - возле своего дома в поселке Уолба. На работу ушло две недели, сообщил Telegram-канал «НВК Саха».

Якутия Болезни Новый год Мусор
30 декабря 2023, 16:45
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.

Он отметил, что Роман Легойда прошел долгий жизненный путь, его гибель стала трагическим событием. Патриарх напомнил, что сын покойного Владимир твердо и последовательно продолжает отстаивать позицию церкви в медиапространстве.

«Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату», - добавил глава РПЦ.

Тело 90-летнего Романа Легойды обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. По версии следствия, на пожилого мужчину напали с холодным оружием. По подозрению в убийстве правоохранители задержали жителя Московской области. На допросе 25-летний мужчина признался , что 29 декабря украл у пенсионера 100 тысяч рублей и убил его.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.

Убийства РПЦ Патриарх Кирилл
30 декабря 2023, 15:05
Вологодский депутат подарил коллегам яйца «для поднятия настроения»
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Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем», что сделал это «для хохмы».

Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем» , что сделал это «для хохмы».

Журналисты попросили парламентария прокомментировать фото, на котором депутат стоит рядом с четырьмя коллегами-женщинами, у каждой в руке по две коробки, в одной из них - яйца.

«Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок - это килограмм орешков всяческих. А яйца - это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», - заметил Гордеев.

Пользователи соцсетей не сошлись во мнениях о том, насколько это смешно. Кто-то похвалил депутата за чувство юмора, а кто-то иронично отметил, что теперь пенсионерам «остается лишь облизнуться».

Резкий скачок цен на куриные яйца начался осенью. Тема стала особенно обсуждаемой после того, как ее затронули во время прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина. Цены обещают стабилизировать после Нового года.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, о дефиците яиц в России речь не идет.

В отношении производителей стали возбуждать антимонопольные дела за завышение цен на продукт.

Депутаты Новый год Продукты Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
30 декабря 2023, 15:04
Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ
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Пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Действующую ставку Банка России в 16% годовых посчитали несоразмерной платежам за жилищно-коммунальные услуги. Основой для расчетов пеней в следующем году станет ключевая ставка ЦБ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

«Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», - отметили в правительстве.

Ранее власти утвердили индексы изменения платы за ЖКУ на пять лет вперед. Они будут зависеть от региона. Во второй половине 2024 года среднее значение в Москве составит 11%, а в Московской области - 10,7%. В документе также содержались пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах.

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