Праздник во имя мира. Православные отметят Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

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В субботу, 14 октября, православные будут праздновать большой и добрый праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Хотя он зародился в Константинополе, отмечают его в основном в России, сообщили «Известия».

Покров Пресвятой Богородицы всегда отмечают 14 октября. Его история связана с нашествием на Константинополь мусульман-сарацин. Враги окружили столицу Византии и были готовы напасть.

В ночь перед нападением юродивому Андрею во время молитвы явилось видение Божией Матери, которая простирала над городом свой платок (покров). На следующий день на Константинополь опустился густой туман, захватчики не смогли взять город и отступили.

С конца XIV века этот праздник широко отмечают в России. Во многих русских городах появились храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

«Этот праздник говорит нам о том, что Божия Матерь охраняет нас, молится за нас перед престолом сына своего Иисуса Христа и сохраняет от разных бед, от разрушительных последствий нашей вражды. Поэтому мы просим Божию Матерь, чтобы она впредь помогала нам, защищала нас», - рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Поэтому в этот день важно не ругаться и не конфликтовать, быть добрыми и внимательными к окружающим. Нельзя отказывать в помощи или совершать злые поступки.

«Жить в мире со всеми ближними нашими, иметь хорошие отношения со всеми, прощать обиды и не отвечать злом на зло. Не жить по принципу око за око, зуб за зуб», - добавил священнослужитель.

В этот день в крупных храмах Москвы пройдут праздничные богослужения. В храме Христа Спасителя в 9 утра начнется литургия с поклонением Ризе Пресвятой Богородицы, а в 17:00 - всенощное бдение на воскресный день.

Ранее стало известно, почему Харитонов день считается «недобрым» , и что нельзя делать в этот православный праздник.