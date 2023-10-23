«Праздник вкуса» для студентов кулинарных вузов устроили в Москве

Читайте нас в:

«Более чем для 500 ребят прошло масштабное мероприятие, на котором они смогли посетить семь практических мастер-классов поваров известных ресторанов и кафе Москвы, встретиться с работодателями и принять участие в кулинарном турнире и квизе», - поделилась она.

В рамках мероприятия студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда, элитные десерты, а также испекли яблочный пирог и два вида багета - с томатом и с зеленью. Кроме этого, опытный бариста научил студентов готовить капучино, латте, раф и другие кофейные напитки.

Изюминкой программы стал мастер-класс от су-шефа известного ресторана и выпускника Первого московского образовательного комплекса Михаила Иванова. Вместе с ним будущие профессионалы приготовили куриный рулет и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле.

В завершение мероприятия участники сделали фотографии в форме, приняли участие в круглом столе.

Ранее шеф-повар Виталий Истомин назвал ошибкой использование сливок в «Карбонаре». Он пояснил, что для настоящей пасты нужно взять желтки, взбитые с бульоном из-под варки пасты и пармезаном.