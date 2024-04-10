10 апреля 2024, 15:17

Праздник разговения. Что принято делать в Ураза-байрам

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мусульмане 10 апреля отмечают религиозный праздник — Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин отметил, что это событие олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию и чистоте поступков и помыслов. Он поздравил всех мусульман с праздником. О том, что такое Ураза-байрам и как проводят этот день, «360» рассказал религиовед Александр Невеев.

Мусульмане 10 апреля отмечают религиозный праздник - Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин отметил, что это событие олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию и чистоте поступков и помыслов. Он поздравил всех мусульман с праздником. О том, что такое Ураза-байрам и как проводят этот день, «360» рассказал религиовед Александр Невеев.

Во вторник, 9 апреля, закончился Рамадан.

Мусульмане отмечают завершение священного месяца, прекращение поста специальным праздником, который и называется Ураза-байрам. Происходит выплата милостыни нуждающимся, разговение - праздничная трапеза. Как правило, на нее приглашают друзей, знакомых, могут даже немусульман позвать.

В мечетях, говоря православным языком, происходят праздничные службы, читаются особые молитвы. Мусульмане надевают лучшую одежду, радуются завершению поста и тому, что они совершили этот духовный подвиг.

Главный элемент Ураза-байрама - конечно, ритуальная трапеза, знаменующая завершение поста. Милостыней считается в том числе приглашение к угощению. Хотя в рамках традиций мусульман нашей страны и государств СНГ милостыня может осуществляться и в денежном эквиваленте.

Праздник Ураза-байрам - прекрасный повод сблизиться с мусульманами. Не просто, так сказать, за их счет покушать, а попытаться понять культуру, традиции, веру. Если в этот праздник мусульманин вас пригласит или чем-то угостит, не стоит к этому относиться с неприязнью. Надо это принять. Ведь Ураза-байрам - часть культуры многонационального русского народа, нашего достояния. Так что, конечно, православные люди не должны этот праздник отмечать, но относиться к мусульманам с интересом и уважением. Я считаю, это должно приветствоваться.

Далее - его прямая речь.

Праздники Правила Религия
10 апреля 2024, 15:39
Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России принял решение ликвидировать акционерное общество «QIWI Банк», которое в феврале лишилось лицензии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заседание суда.

«Суд решил ликвидировать АО „QIWI Банк“», - огласила резолютивную часть вердикта судья Светлана Ласкина.

Ликвидацией кредитной организации займется Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк 21 февраля отозвал у QIWI Банка лицензию , после чего он потерял право проводить банковские операции. В этот же день все офисы банка по всей страны закрылись.

Главный офис работал в Северном Чертанове, а дополнительные - в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Также у банка было представительство в Таджикистане.

В марте QIWI Банк направил иски в суд к своим владельцам - АО «Киви», а также гонконгским компаниям Qiwi plc и Fusion Factor Fintech Limited.

Банки Суд Москва
10 апреля 2024, 15:11
Мигрантов захотели лишать ВНЖ в России за правонарушения любой тяжести
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты Госдумы разработали законопроект об ужесточении правил пребывания в России. Они предложили лишать мигрантов вида на жительство за любое правонарушение, а в случае тяжкого преступления — выдворять из страны. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил об этом в Telegram-канале.

«Преступление любой степени тяжести станет основанием для лишения вида на жительство или разрешения на временное проживание. В случае совершения тяжкого преступления мигрант отправится на родину вместе со своей семьей», - заявил он.

Список оснований для отказа в выдаче ВНЖ предложили дополнить пунктами о судимости, административных наказаниях, посягательстве на институты госвласти и пропаганде нетрадиционных ценностей. Слуцкий отметил, что России не нужны криминальные элементы и склонные к конфликтам люди.

Вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов призвал пересмотреть миграционную политику и обязать диаспоры нести ответственность за своих земляков. Он указал на необходимость искоренить коррупцию при сдаче экзамена на знание русского языка.

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ужесточении правил пребывания в России. Они предложили лишать мигрантов вида на жительство за любое правонарушение, а в случае тяжкого преступления - выдворять из страны. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил об этом в Telegram-канале.

Мигранты Законы Госдума РФ ЛДПР
10 апреля 2024, 14:02
Меры соцподдержки в разных регионах России решили выровнять
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром труда Антоном Котяковым предложил ему затронуть тему выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Начнем встречу с мероприятий, которое ваше министерство проводит для выравнивания мер социальной поддержки различных регионов страны», - сказал Путин.

Котяков в ходе встречи с президентом рассказал о развитии системы «Социального казначейства», в том числе о предоставлении услуг и начислении выплат граждан страны.

«В целях поддержки традиционных семейных ценностей и семей с детьми в нашей стране за последние годы было сделано многое. Уверен, что проводимая вместе с субъектами России работа еще способна многое предложить по выработке эффективных решений, направленных на повышение рождаемости», - доложил министр.

Россия Владимир Путин
10 апреля 2024, 12:04
Пуск ракеты «Ангара-А5» снова отменили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили. Его перенесли минимум на сутки. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Выдана команда: „Отбой пуска“, - сообщил комментатор пуска на стартовой площадке.

Первый старт должен был состояться в 12:00 по московскому времени во вторник, 9 апреля. Но автоматика дала команду по отбою пуска за две минуты до пуска. Старт отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока «Ангары-А5».

После случившегося государственная комиссия одобрила проведение пуска ракеты. Его назначили на резервную дату - 10 апреля.

Ракеты Роскосмос Космос

Новости по теме