Депутат отметил, что День святого Валентина еще больше развращает общество, неся пошлую парадигму.

«Праздник пошлых трусов. Мерзких, липких от пошлости открыточек, сердечек надувных. Это самоизобличение людей с абсолютным дурновкусием. Я бы им даже собак не давал воспитывать. <…> Этот праздник превратился в звенящую пошлость, просто плевок в сторону русской культуры», - сказал Милонов.

По его словам, полиция нравов могла бы бороться с «этой гадостью». В ее состав войдут идеологически проверенные люди, которые будут неподкупными борцами. При этом речь идет не об активистах.

«Полиция нравов должна быть именно в структуре МВД. Почему? Потому что любая полиция имеет функции применения силы. Активистам применение силы доверять ни в коем случае нельзя, иначе получится черт знает что», - объяснил депутат.

Кроме того, если у нравственных полицейских будут полномочия, то люди охотнее будут реагировать на их замечания, подчеркнул Милонов.