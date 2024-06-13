«Праздник недешевый». Во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году

Он назвал выпускной вечер «масштабным косплеем», когда родители «пытаются нарядить во взрослые одежды» вчерашних детей.

«Костюмы, индивидуальный пошив, визажисты и парикмахеры - целое действо, которое серьезно ударяет по семейному бюджету. Это парад амбиций родителей, которые стараются найти компромисс с детьми. Девочек украшают как первый бал Наташи Ростовой, с трехэтажной прической и вечерним макияжем. У ребят когда-то был в моде костюм-тройка, сейчас варианты более демократичные», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее имиджмейкер и fashion-трендвочер Анна Лисица рассказала , как стильно и недорого одеть выпускника в 2024 году.

«Платье/костюм - тысяч пять, обувь - минимум две, сорочка/прическа… итого тысяч 15 в среднем. Но затраты будут и на застолье выпускников, и на застолье самих родителей. Праздник недешевый», - заметил Анфиногенов.