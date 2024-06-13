«Праздник недешевый». Во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году
По результатам исследования «Авито Услуги», собрать ребенка на выпускной в школе в 2024 году обойдется родителям в сумму от 12 тысяч до 15 тысяч рублей. Однако независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко опроверг эти данные. Он уверен, что это только нижний порог возможных трат.
Он назвал выпускной вечер «масштабным косплеем», когда родители «пытаются нарядить во взрослые одежды» вчерашних детей.
«Костюмы, индивидуальный пошив, визажисты и парикмахеры - целое действо, которое серьезно ударяет по семейному бюджету. Это парад амбиций родителей, которые стараются найти компромисс с детьми. Девочек украшают как первый бал Наташи Ростовой, с трехэтажной прической и вечерним макияжем. У ребят когда-то был в моде костюм-тройка, сейчас варианты более демократичные», - подчеркнул собеседник 360.ru.
Ранее имиджмейкер и fashion-трендвочер Анна Лисица рассказала , как стильно и недорого одеть выпускника в 2024 году.
«Платье/костюм - тысяч пять, обувь - минимум две, сорочка/прическа… итого тысяч 15 в среднем. Но затраты будут и на застолье выпускников, и на застолье самих родителей. Праздник недешевый», - заметил Анфиногенов.