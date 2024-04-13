Праздник Ипатия Чудотворца. Что можно и нельзя делать 13 апреля

В этот день супругам нельзя спать врозь, чтобы не привлечь беду. Также запрещено ревновать близкого человека и ссориться с ним.

Ряд запретов в день Ипатия Чудотворца касаются и детей. Мальчики и девочки должны не отлучаться от мамы, которой нужно их целовать и обнимать. Если ребенка коснется чужой человек, то с ним может случится несчастье.

Следуя традициям, в этот праздник нужно заняться уборкой в доме и избавиться от ненужного хлама. Нельзя оставлять немытую посуду или нестиранные вещи. А вот если на рассвете постричься и умыться, то это поспособствует очищению перед Пасхой.

Ипатьев день приходится на время Великого поста, поэтому верующие должны соблюдать ограничения в питании и отказаться от развлечений. В пищу нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Также с православным праздником связано много погодных примет. Если утром 13 апреля шел дождь, это является предвестником того, что лето будет холодным. А если подул сильный ветер, то нужно ждать ливня.

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