Праздничный салют запустили в Петербурге в День снятия блокады

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Из-за осады скончались более одного миллиона ленинградцев. Нацисты стянулись вокруг города, прорвать их кольцо получилось с шестой попытки, с помощью операции «Искра».

Единственным путем для доставления продовольствия в город оказалась Дорога жизни. Ее проложили по льду Ладоги.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что судьба Ленинграда, его мужество и борьба навсегда будут одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. По его словам, в стране никогда не предадут память и подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших жертвенный путь к Великой Победе.