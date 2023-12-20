Праздничную программу подготовили для посетителей туристических инфоцентров Москвы

Маршруты для прогулок подготовили на каждый день. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Записаться на них можно в ТИЦ на Манежной площади или в туристическом инфоцентре на Тверской площади.

Первый маршрут проведет всех желающих по улицам Китай-города, показывая известные достопримечательности: Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Закончится экскурсия на Васильевском Спуске.

Следующий путь понравится семьям с детьми: участники вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, а потом прогуляются по Никольской улице и дойдут до Центрального детского магазина.

Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади - Манежная, Театральная и Пушкинская - покажут в рамках третьего варианта прогулок. Зрителям предложат сделать фотографии на фоне новогодних декораций.

В туристическом инфоцентре на Манежной площади запланированы викторины на темы, связанные с экскурсиями: гости проверят свои знания в истории и архитектуре столицы. Победители получат памятные подарки.

В этом году передвижные ТИЦ побывали в традиционном новогоднем путешествии в нескольких российских городах, среди которых Тюмень, Екатеринбург и Казань.

В столице уже начали открываться елочные базары и проводить выставки в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».