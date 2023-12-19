19 декабря 2023, 01:30

Православные верующие отметят День Николая Чудотворца 19 декабря

РИА «Новости»
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Православные верующие во вторник, 19 декабря, будут отмечать день памяти одного из самых любимых на Руси святых — Николая Угодника или Николая Чудотворца. Именно он стал прообразом Санта Клауса.

В прошлом праздник Никола Зимний был похож на современное отмечание Рождества или Нового года. В домах накрывали праздничные столы, дети ждали подарков, а молодежь выходила на улицу и с песнями и плясками ходила по соседям. Причем все это происходило в разгар Рождественского поста.

Николай Чудотворец любим верующими благодаря своим чудесам и добрым делам. Например, в городе Миры он три ночи подряд подбрасывал мешочки с золотом нищему вдовцу, который от бедности и безысходности хотел отдать трех своих дочерей в блудницы. Эта легенда легла в основу традиции дарить рождественские подарки.

На Руси Николая Чудотворца так любили, что в некоторых местах окончание Рождественского поста и начало святок приурочивали не к Рождеству, а к Николиному дню. А некоторые даже путали Святого Николая с Иисусом Христом. На Руси верили, что 19 декабря Никола Зимний спускается на русскую землю и обходит ее за один день, прогоняя духи тьмы.

В пятницу, 15 декабря, православные отметили день памяти пророка Аввакума пророка Аввакума - одного из 12 ветхозаветных пророков.

Праздники РПЦ Православие Религия
19 декабря 2023, 01:04
Блогерам захотели запретить размещать рекламу в некоторых соцсетях
РИА «Новости»
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Российским блогерам могут запретить публиковать рекламу в запрещенных социальных сетях. Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «360», в какой форме будет действовать ограничение, и почему возникла такая необходимость.

«Запрет, конечно, будет в экономической форме, то есть мы не вводим новые сущности в уголовное законодательство. Но важно для площадок, признанных нами не имеющими права функционировать в России, обеспечить налоговый режим таким образом, чтобы рекламодателю было невыгодно свой рекламный бюджет тратить на такие площадки», - уточнил депутат.

По словам Кирьянова, на сегодняшний день в налоговом кодексе РФ содержится положение, позволяющее вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы для налога на прибыль. Он считает, что такого быть не должно, если рекламные бюджеты тратят на социальные сети, принадлежащие компании Meta *.

Парламентарий добавил, что введение такого запрета уже обсуждается и «вектор такого обсуждения задан правильно».

«У нас сегодня есть весь необходимый арсенал для того, чтобы создатели контента - блогеры, могли перейти на российские площадки, работать там, где обеспечено соблюдение законодательства Российской Федерации в полном объеме. И, соответственно, туда привлекать свою аудиторию», - подчеркнул Кирьянов.

Он отметил, что, государство поддерживает такой «бесшовный» переход, дает блогерам возможность перенести данные из запрещенных соцсетей на другие площадки рунета.

Рекламодателям это тоже на пользу по ряду причин. Во-первых, они будут действовать в законном поле, ведь реклама на запрещенных в РФ площадках ведет к правонарушениям. Во-вторых, не будет вопросов к тому, как они ее оплачивают.

Кирьянов напомнил, что сейчас оплата рекламы фактически находится в зоне серой экономики, так как заказчики вынуждены или обналичивать средства, или оплачивать ее в криптовалюте. Все это непрозрачно и незаконно.

Ранее 25% россиян, как показал опрос Calltouch, отметили появление более креативной рекламы после введения маркировки, а также заметили увеличение количества объявлений.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией на территории России.

Законы Госдума РФ Реклама Блогеры
18 декабря 2023, 20:46
Путин рассказал, чем заняты богатые россияне
РИА «Новости»
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В России подавляющему большинству приходится жить от зарплаты до зарплаты. Об этом на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства заметил, что богатых и очень богатых россиян в стране тоже много.

«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты», - отметил Путин.

Президент пояснил, что состоятельные россияне заняты тем, чтобы «достать» своих детей из зоны комфорта и создать им искусственные сложности. Подобное поведение, добавил Путин, свойственно умным людям.

«Нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то. Если ему все сыпется с неба, как манна небесная, он ничем не дорожит и ни к чему не стремится, вот в чем беда», - обратил внимание российский лидер.

Гарантией успеха Путин счел самостоятельные устремления каждого человека и его собственные достижения. В ходе прямой линии президент отмечал, что залогом успеха для государства будет вера в великий русский народ.

Семья Россия Зарплаты Владимир Путин
18 декабря 2023, 19:38
Российские академики признал астрологию лженаукой
Unsplash
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Астрология не является наукой, а ее популярность у россиян объясняется феноменом массовой культуры. Доверять прогнозам астрологов не стоит особенно при выборе метода лечения или распоряжения финансами, потому что иначе можно получить непоправимый вред. Об этом в меморандуме написали члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Авторы подчеркнули, что к астрологии нужно относиться исключительно, как к развлечению, а не воспринимать все прогнозы всерьез.

Ученые подчеркнули, что астрологи настаивают на важности рождения человека при составлении гороскопа, но не учитывают, к примеру, момент зачатия. Объяснить эти механизмы они не могут и всячески уклоняются от всех попыток представить объяснения.

В качестве примера члены комиссии РАН привели эксперимент, который прошел в Индии, когда специалисты проверяли предсказания 27 астрологов, заявивших, что могут предсказать уровень развития школьников, опираясь на их даты и место рождения.

«Вера в астрологию может укрепляться ошибкой подтверждения - склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы», - отметили в меморандуме.

Несмотря на то, что вера в гороскопы в обществе нормализована, по мнению авторов, она может нести большие риски для финансов, психологического состояния и даже здоровья человека.

В своем заявлении академики обратились к россиянам с призывом не полагаться на предсказания астрологов при принятии важных решений. Средства массовой информации они попросили отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг и курсов, а врачей и психологов - предупреждать пациентов о серьезных рисках.

Это третий доклад Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Первый специалисты посвятили практике оценки характера человека и склонности к различным заболеваниям по отпечаткам пальцев. Второй рассказывал о недоказанности гомеопатии.

Исследование социальной сети «Одноклассники» показало, что всплеск интереса пользователей к гороскопам, гаданиям и астрологии обычно возникает перед новогодними праздниками, когда люди интересуются, что принесет им следующий год.

Наука Астрология
18 декабря 2023, 19:15
Церемонию бракосочетания провели в прямом эфире телеканала в Москве
Freepik
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Церемония бракосочетания прошла в студии телеканала «Москва 24» в честь Дня работника ЗАГС, который отмечают 18 декабря. Торжественное событие транслировали в прямом эфире.

Брак заключили Александр Антонов и Татьяна Дронникова, а их союз зарегистрировал представитель московского отдела записи актов гражданского состояния.

Александр работает руководителем группы обеспечения офисов и складов в крупнейшем в России розничном продавце спорттоваров, а Татьяна - менеджер в отделе продаж в школе цифрового рисунка.

Реализация такого мероприятия стала возможной благодаря проекту мэра города Сергея Собянина «Новые адреса счастья». Он позволил регистрировать браки не только в классических залах ЗАГС, но и в различных точках города, включая высотные здания и речные трамвайчики.

Ранее москвичам рассказали, где и как подобрать идеальное место для бракосочетания.

Свадьбы Москва 2023

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