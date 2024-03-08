Православные отпразднуют Мясопустную родительскую субботу 9 марта

Этот день часто называют «маленькой Масленицей», так как в древний славянский праздник на столе присутствуют блины. В родительскую субботу разрешено есть мясо, но уже со следующего понедельника верующим придется ограничить потребление продукта.

Посещать кладбище в праздник не обязательно. В церковном уставе на этот счет никаких строгих указаний. Молитва и посещение службы имеют большее значение для упокоения души, чем посещение могилы, считают священнослужители.

В 2024 году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. Россиянам рекомендовали не злоупотреблять блинами , так как переедание грозит лишним весом и проблемами с ЖКТ. В день следует ограничиться двумя или тремя блинами.