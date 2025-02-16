Православные и католики отметят Пасху в один день в 2025 году

Причина в методике расчета даты Пасхи, которая называется «пасхалия» и основывается на солнечно-лунном календаре.

Православные России при этом используют юлианский календарь, созданный в 45 году до нашей эры, а западная церковь - григорианский, введенный в XVI веке папой Григорием XIII. Разница между календарями - 13 дней, поэтому большинство католиков отмечают Рождество 25 декабря, а православные - 7 января.

Пасха же считается переходящим праздником, так как ее дата меняется каждый год в зависимости от лунных фаз. Но при этом всегда отмечается в период с 4 апреля по 8 мая.

В 2025 году православные отметят Светлое Христово Воскресенье 20 апреля. И это уже будет восьмой раз в XXI века, когда праздники христианских конфессий совпадут.

Ранее профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых рассказала, что у Масленицы также никогда не было фиксированной календарной даты. В 2025 году масленичная неделя стартует 24 февраля.