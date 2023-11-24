Правоохранители задержали главу Ленинского округа Подмосковья — Mash
Правоохранительные органы задержали главу Ленинского округа Московской области Алексея Спасского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, в настоящее время чиновник находится на допросе. Официально информацию не подтверждали. В числе вероятных тем для разбирательства - нарушения во время строительства жилых домов.
Kp.ru уточнил, что силовики проводят выемку документов в здании администрации. Поводом послужило заведенное уголовное дело о махинациях с земельными участками.
Ранее правоохранители задержали экс-заместителя Спасского Альберта Гравина.