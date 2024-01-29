29 января 2024, 07:50

Право получить земельный участок предложили дать всем многодетным семьям в РФ

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Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов отправил на заключение кабмина законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми бесплатно получить земельный участок или денежную компенсацию. Сейчас эта норма распространяется на тех, кто состоит на учете нуждающихся в жилье. Об этом написало РИА «Новости».

В материалах к законопроекту отмечается, что он устанавливает единые подходы к предоставлению многодетным семьям земельного участка или денежной выплаты. Нилов предложил внести поправки в Земельный кодекс РФ.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - пояснил автор документа.

В России 2024 объявили Годом семьи. Власти продолжили поддержку молодых и многодетных семей, предлагая субсидии на льготное жилищное кредитование. С 1 января также проиндексировали на 7,4% размер материнского капитала.

Выплата гарантирована при рождении первого и последующих детей.

Дети Семья Россия
29 января 2024, 06:03
Зловещее предсказание о независимом Техасе нашли фанаты «Симпсонов»
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Американские зрители нашли актуальный отклик в серии мультипликационного сериала «Симпсоны», где по сюжету упоминают «Независимую республику Техас». Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о девятой серии 23-го сезона, которую выпустили в 2011 году. Эпизод назывался «Праздники минувшего будущего», где персонажей показали в футуристической локации с телепортом. Два персонажа выбирают пунктом назначения «Независимую республику Техас».

Некоторые американцы в Интернете посчитали, что это является очередным предсказанием от создателей мультфильма.

«Симпсоны» давно получили славу пророческого сериала. В нем часто упоминались события, которые потом происходили в реальной жизни. Например, в 21 серии четвертого сезона в Спрингфилд пришли зараженные посылки из Японии, после чего жители города заболели опасным вирусом и началась эпидемия. Фанаты посчитали, что это было предсказание коронавирусной инфекции, появившейся в 2019 году.

США Фанаты Интернет Сериалы
29 января 2024, 04:35
Симоньян напомнила о пароле французской армии времен Первой мировой войны
РИА «Новости»
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У французской армии времен Первой мировой войны был пароль с пожеланием «здравствовать» России. Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они забыли, как во время Первой мировой у французской армии пароль был такой: Vive la Russie - „Да здравствует Россия“», - заявила Симоньян.

Такой пароль был потому, что Россия спасла Францию в Первой мировой войне.

Главред также напомнила о роли Финляндии в блокаде Ленинграда. Именно финны «перекрыли горло» городу и миллионам оказавшихся там людей во время Великой Отечественной войны. Финны также поддержали идею Адольфа Гитлера разрушить город и не оставить в живых ни одного человека. Блокаду Ленинграда журналистка назвала преступлением.

Войны Россия Франция Блокада Ленинграда
29 января 2024, 03:51
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером в российском кинопрокате за выходные
Global Look Press
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Лидером российского кинопроката по сборам за выходные стала кинолента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». По данным портала kinobusiness.com, фильм собрал 425 миллионов рублей в России и СНГ.

Лидером российского кинопроката по сборам за выходные стала кинолента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». По данным портала kinobusiness.com , фильм собрал 425 миллионов рублей в России и СНГ.

Экранизация романа Михаила Булгакова собрала 156,1 миллиона рублей в субботу и 292,5 миллиона рублей за первые три дня проката. В воскресенье в копилку добавилось еще около 133-137 миллионов рублей.

На второй строчке по сборам - музыкальное фэнтези «Бременские музыканты» Алексея Нужного, картина собрала 123 миллиона рублей. На третьей строке рейтинга расположился фильм «Холоп 2» Клима Шипенко. Сбор за выходные составил 122,5 миллиона рублей.

Четвертая строка за российской военной драмой «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. Картина собрала 104,2 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» со сборами в 37,8 миллиона рублей.

На прошлых выходных рейтинг возглавлял фильм «Холоп 2». Картина собрала 372,5 миллиона рублей.

Картины Рейтинги Режиссер Фильмы Премьеры Россия
29 января 2024, 03:32
Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на смартфоне
Freepik
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Признаком наличия прослушивающего приложения на смартфоне является перегрев устройства. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, чтобы выявить подобные программы, для начала следует оценить очевидные отклонения: спонтанные выключения и включения, сбои, скорость разрядки аккумулятора, перегрев телефона и так далее. Все это может указывать на шпионские примочки, встроенные в сотовый.

Потом нужно проверить устройство на вредоносные приложения. В этом помогут антивирусные программы или специальные USSD-команды.

«Для разных типов устройств действуют разные команды - их легко найти в Интернете», - сказал Шутов.

Если в телефоне окажутся сомнительные программы, их нужно сразу удалить. Еще поможет сброс настроек телефона до заводских.

Однако эти способы подойдут для выявления непрофессионального шпионажа. Программы высокого уровня пользователи могут не найти самостоятельно.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что право на прослушивание телефонных разговоров имеют сотрудники силовых структур. Они могут запросить записи в случае оперативно-разыскных мероприятий.

Шпионаж Интернет Смартфоны

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