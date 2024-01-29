Право получить земельный участок предложили дать всем многодетным семьям в РФ

В материалах к законопроекту отмечается, что он устанавливает единые подходы к предоставлению многодетным семьям земельного участка или денежной выплаты. Нилов предложил внести поправки в Земельный кодекс РФ.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - пояснил автор документа.

В России 2024 объявили Годом семьи. Власти продолжили поддержку молодых и многодетных семей, предлагая субсидии на льготное жилищное кредитование. С 1 января также проиндексировали на 7,4% размер материнского капитала.

Выплата гарантирована при рождении первого и последующих детей.