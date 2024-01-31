Правнучку Чкалова предложили проверить по статье о госизмене после слов об ударе по Москве

По мнению Климова, главный вывод, который можно сделать из всей этой истории, в том, что в России следует заняться воспитанием патриотизма.

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории Отечества, увы, это так», - указал сенатор.

По его словам, нужно исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах, когда в стране отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет, выразил уверенность собеседник издания.

Призыв нанести удар ЯО по Москве Богданова озвучила во время интернет-дебатов в Израиле.

По словам правнучки Чкалова, ей жаль, что нет средств на ядерную ракету для этого, ведь это стало бы «прекрасным завершением конфликта» на Украине.

Также Богданова выразила уверенность, что москвичи должны услышать воздушную тревогу, чтобы это «привело их в чувство».

Помимо этого, Климов выразил уверенность, что слова Богдановой надо проверить на предмет УК РФ.