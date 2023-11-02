Правительство запланировало учитывать объем потребления энергии и увеличивать ставку, исходя из полученной информации.

«Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)», - отметили журналисты.

По мнению экспертов, дифференциация тарифов поможет снизить перекрестное субсидирование и станет эффективным инструментом для борьбы с майнингом. Собеседник издания отметил, что стоимость энергии для населения нельзя сдерживать только за счет бизнеса, и решение о пересмотре тарифов побудит регионы снизить «перекрестку».

Ранее белорусские СМИ перечислили различные способы экономии электроэнергии. Эффективным методом оказалось отключение телевизора и микроволновой печи в ночное время, так как эти приборы потребляют много энергии.