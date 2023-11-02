02 ноября 2023, 12:09

Правительство запланировало пересмотреть тарифы на электроэнергию — СМИ

Unsplash
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Российские власти поднимут на обсуждение вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил «Коммерсант».

Правительство запланировало учитывать объем потребления энергии и увеличивать ставку, исходя из полученной информации.

«Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)», - отметили журналисты.

По мнению экспертов, дифференциация тарифов поможет снизить перекрестное субсидирование и станет эффективным инструментом для борьбы с майнингом. Собеседник издания отметил, что стоимость энергии для населения нельзя сдерживать только за счет бизнеса, и решение о пересмотре тарифов побудит регионы снизить «перекрестку».

Ранее белорусские СМИ перечислили различные способы экономии электроэнергии. Эффективным методом оказалось отключение телевизора и микроволновой печи в ночное время, так как эти приборы потребляют много энергии.

Электричество Экономика
02 ноября 2023, 12:31
Московская система предоставления мест на ярмарках получила премию
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московская система приема заявок на участие в ярмарках выходного дня, использующая технологию блокчейна, получила премию CNews Awards 2023 в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Награждение состоялось 1 ноября в рамках мероприятия «CNews Forum 2023: информационные технологии завтра» в Москве. Получивший награду проект позволил предпринимателям подавать заявки онлайн на портале mos.ru, а технология блокчейн - фиксировать и показывать их всем участникам.

«Система на основе блокчейна позволяет обеспечить прозрачность предоставления мест с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных, а также исключить фальсификации», - отметили в столичном ДИТ.

Услуга «Предоставление места на ярмарке выходного дня» на портале mos.ru стала доступна для фермеров и предпринимателей. С 2013 года заявки на предоставление торгового места начали принимать в электронном виде. За все время бизнесмены подали более 416 тысяч электронных заявок, из которых свыше 130 тысяч - с использованием блокчейна.

Ранее столичная компания разработала сервис для оптимизации работы крупных предприятий.

Награды Бизнес Технологии Москва 2023
02 ноября 2023, 12:24
Школьница из Красноярского края погибла, уронив телефон в ванну
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Девочка из Ачинска погибла от удара током, уронив стоящий на зарядке мобильный телефон в ванну с водой. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.

Чтобы установить точную причину смерти школьницы, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Похожий случай произошел в сентябре в Новочеркасске в Ростовской области. Там 13-летняя девочка тоже погибла, уронив в ванну телефон, включенный в электросеть для зарядки.

«Тело девочки без признаков жизни обнаружили ее родственники вечером в ванной комнате», - сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Вечером 1 ноября следственным органам сообщили, что в одной из квартир в Ачинске обнаружили тело 10-летней школьницы с признаками удара током. В ходе проверки правоохранители выяснили, что девочка находилась дома одна и принимала ванну с мобильным телефоном, подключенным к зарядному устройству, в руках. Предполагается, что школьница не удержала девайс и уронила его в воду.

Дети Школьники Красноярский край
02 ноября 2023, 12:23
«Царская площадь». Квартиру в 3,4 квадратного метра предложили арендовать в Москве
Freepik
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В Москве, на Ленинградском проспекте, в ЖК «Царская площадь» решили сдать однокомнатную квартиру площадью 3,4 квадратного метра за 24 тысячи рублей в месяц. Главная изюминка — ближайший санузел в фитнес-центре, сообщил арендодатель в описании на сервисе по поиску недвижимости «Циан».

«Размер спального места 195×0,7 метра. Высота потолков три метра. Душа и ванной нет, они есть в платном фитнесе. Туалет и раковина большие, на первом этаже. Стиральной машины нет. Это ночлежка», - написали в объявлении.

Кроме этого, арендодатель советует питаться в близлежащих кафе и ресторанах, так как кухни в квартире тоже нет.

Из преимуществ жилплощади - месторасположение. В пешей доступности находятся сразу две станции метро и одна БКЛ: \"Динамо\", \"Белорусская\" и \"Петровский парк\". Из квартиры есть выход в закрытый двор, с лавочками и подсветкой.

Ранее в Москве зафиксировали рекордный рост предложения сверхдорогих квартир. Список пополнился сразу на восемь лотов.

В Москве, на Ленинградском проспекте, в ЖК «Царская площадь» решили сдать однокомнатную квартиру площадью 3,4 квадратного метра за 24 тысячи рублей в месяц. Главная изюминка - ближайший санузел в фитнес-центре, сообщил арендодатель в описании на сервисе по поиску недвижимости «Циан».

Недвижимость Москва 2023
02 ноября 2023, 10:14
Роспотребнадзор усилит контроль над продажей вейпов
Unsplash
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Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор по просьбе комитета Госдумы по экономической политике усилят контроль над торговлей никотинсодержащей продукцией. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила им ежемесячно отчитываться о принятых мерах, сообщил ТАСС.

Кабмин отправил в обе федеральные службы письмо, в котором вице-премьер поддержала предложения депутатов. Она поручила ежемесячно до 10 числа отчитываться о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных во время проверок точек торговли сигаретами, вейпами и другой никотинсодержащей продукцией.

«Требования федерального законодательства по ограничениям, прежде всего выкладки никотинсодержащей жидкости и устройств для ее нагревания, не выполняются», - объяснил один из авторов инициативы, председатель комитета Максим Топилин.

Школьники стали приносить вейпы на занятия. В Томске из-за взорвавшегося испарителя пришлось вызывать скорую помощь, а в Новосибирске устраивать обыски в мужском туалете.

Курение Роспотребнадзор Правительство РФ

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