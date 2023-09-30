Правительство Японии через суд распустит секту, связанную с убийством экс-премьера Абэ
Японское правительство в ближайшее время панирует подать в суд официальный иск, чтобы распустить «Церковь объединения». Религиозная организация была замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Если иск удовлетворят, то «Церковь объединения» потеряет статус религиозной организации и лишится различных преференций, в том числе налоговых послаблений. Однако организация может продолжить деятельность как частная компания.
Издание уточнило, что законодательство Японии предусматривает роспуск религиозной организации и лишение ее статуса в случае, если ее деятельность «несет вред общественному благосостоянию».
Скандал, из-за которого правительство намеревается закрыть секту, произошел 8 июля 2022 года. В тот день бывший военный моряк Тэцуя Ямагами убил Абэ выстрелом в спину на предвыборном митинге в Наре. Для расправы Ямагами использовал самодельное многоствольное стрелковое устройство. Охрана политика схватила преступника на месте.
В ходе допросов Ямагами объяснил, что убил экс-премьера из-за уверенности в его связях с «Церковью объединения». При этом выяснилось, что мать Ямагами была сторонницей этой секты и пожертвовала ей, приведя семью к банкротству.
Kyodo подчеркнуло, что роспуском религиозной структуры с помощью суда правительство Японии хочет продемонстрировать окончательный разрыв связей с «Церковью объединения».