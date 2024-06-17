17 июня 2024, 16:42

Правительство увеличило прожиточный минимум в России на 2025 год

РИА «Новости»
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Размер прожиточного минимума по России в 2025 году установили на уровне 17 733 рублей. Постановление об этом опубликовали на сайте правительства страны.

Из текста документа следует, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для детей - 17 201 рубля, а для пенсионеров - 15 250 рублей.

Глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отмечал, что для расчета показателя прожитого минимума использовали новые правила - опирались на медианный доход россиян, тогда как ранее показатель определял закон о федеральном бюджете.

«А теперь [эта величина] будет определяться, исходя из медианного дохода. Используется он для оценки уровня жизни в стране при формировании главного финансового документа, подготовки значимых социальных программ и мер помощи», - подчеркнул Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что регионы установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот и пособий. В качестве примера он привел выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, чей доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума.

«Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», - сказал он.

Россия Правительство РФ
17 июня 2024, 16:28
Туристку в шортах обозвали «голожопым гостем» и изгнали из ТЦ в Осетии
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Девушку в коротких шортах не пустили в магазин во Владикавказе. Путь посетительнице преградили продавщицы, начавшие громки стыдить ее за подобный внешний вид. Видео конфликта опубликовал местный Telegram-канал «Новости Осетии».

Ссора разгорелась в одном из городских ТЦ. На кадрах видно, как в магазин пытается войти девушка с распущенными волосами, ярко накрашенная и в очень коротких шортах. Последний фактор и вызвал бурное негодование сотрудниц.

«А куда? Иди туда, откуда вышла? Стыдно, ты посмотри, как ты ходишь!» - кричала одна из продавщиц.

В ответ туристка заявила, что она вообще-то гость. На что ей безапелляционно заявили, что это не так, девушка никакой не гость.

«Какой ты гость?! Голожопый гость», - продолжили возмущаться местные женщины.

Одна из очевидцев происходящего быстро подключилась к конфликту и начала тыкать в девушку длинным предметом, похожим на кусок плинтуса.

Девушке в шортах ничего не оставалось, как ретироваться. Под крики продавщиц она удалилась вместе с двумя своими спутницами - на них сотрудницы магазина кричали меньше, несмотря на достаточно открытые наряды.

Одежда Магазины
17 июня 2024, 11:58
В Москве и Подмосковье ждут черноморский циклон. Он принесет грозы и порывистый ветер
РИА «Новости»
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Желтый уровень погодной опасности до утра 19 июня объявили в Москве и Московской области. Грозы, дожди и порывистый ветер в столичный регион принесет южный черноморский циклон, объяснил в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин.

«Ожидается и порывистый ветер - до 15-17 метров в секунду. Пройдет приличный дождь. За два дня выпадет от 20 до 30 процентов месячной нормы осадков», - уточнил эксперт.

В среду, 19 июня, циклон уйдет. После этого, по словам Ильина, погоду в области начнет определять промежуточный гребень с юго-запада. Температура воздуха подрастет до 26… 28 градусов.

«В четверг, 20 июня, влияние гребня завершится. Погоду будет определять ложбина, но уже с северо-запада. Она принесет в Москву не только дожди, но и похолодание», - предупредил собеседник 360.ru.

Дожди при этом будут носить кратковременный характер и пройдут местами. В пятницу, 21 июня, похолодает до 18… 23 градусов.

«В четверг тоже будет плотный ветер - до 6-11 метров в секунду. Холода особо не будет, да, в пятницу похолодает, но не замерзнем», - заключил специалист.

Предупреждение о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня в Москве и Московской области из-за грозы ранее опубликовал Гидрометцентр «Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - следует из сообщения на сайте учреждения.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
17 июня 2024, 11:52
В России предложили обязать все госучреждения вывешивать национальный флаг
РИА «Новости»
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В России необходимо в обязательном порядке водружать национальный флаг не только над школами, но и над всеми государственными учреждениями. Такую инициативу на рассмотрение правительства предоставил депутат Госдумы Сергей Колунов. Копия письма появилась в распоряжении 360.ru.

«Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает», - сказал он.

Депутат напомнил, что в России уже обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. Он предложит кабмину распространить эту практику на госучреждения.

«Сейчас размещение флага на госучреждениях является правом, а не обязанностью. Пора это исправить», - сказал парламентарий.

В 2022 году в школах ввели традицию поднимать флаг России под звуки гимна. Президент Владимир Путин одобрил эту инициативу.

Госдума РФ Депутаты Россия Чиновники Патриотизм
17 июня 2024, 11:32
Руководство работой ФМБА перешло президенту России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительству страны. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», - следует из текста документа.

Таким образом ФМБА вышло из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит кабмин.

В структуру ФМБА входят свыше 300 подведомственных медицинских организаций и порядка 2,5 тысячи объектов здравоохранения, отметили «Известия».

В мае Путин подписал указ о переходе в подчинении президента Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительству страны.

Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Правительство РФ

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