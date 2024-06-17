Правительство увеличило прожиточный минимум в России на 2025 год

Из текста документа следует, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для детей - 17 201 рубля, а для пенсионеров - 15 250 рублей.

Глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отмечал, что для расчета показателя прожитого минимума использовали новые правила - опирались на медианный доход россиян, тогда как ранее показатель определял закон о федеральном бюджете.

«А теперь [эта величина] будет определяться, исходя из медианного дохода. Используется он для оценки уровня жизни в стране при формировании главного финансового документа, подготовки значимых социальных программ и мер помощи», - подчеркнул Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что регионы установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот и пособий. В качестве примера он привел выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, чей доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума.

«Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», - сказал он.