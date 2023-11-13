Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», - сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, со второй половины 2024 года средний индекс по субъектам России изменится в зависимости от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Московской области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Ленинградской области - 10,2%, а в Хакасии - 4%.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год количество просрочивших выплаты по кредитам превысило 21 миллион человек. Больше всего таких людей насчитали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Свердловской и Московской областях.

Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.