Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ
Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», - сказано в документе.
Согласно пояснительной записке, со второй половины 2024 года средний индекс по субъектам России изменится в зависимости от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Московской области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Ленинградской области - 10,2%, а в Хакасии - 4%.
Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год количество просрочивших выплаты по кредитам превысило 21 миллион человек. Больше всего таких людей насчитали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Свердловской и Московской областях.
Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.