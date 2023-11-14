Правительство разработало меры по стабилизации цен на куриные яйца в России

Первый зампред правительства Андрей Белоусов на прошлой неделе провел заседание. Оно коснулось ситуации с ценами на социально значимые товары.

По вопросу стоимости куриных яиц он дал ряд распоряжений. В том числе Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями, исходя из их затрат на производство.

Также министерство проработает вопрос наращивания импорта куриных яиц. Минпрмторг начнет работу с производителями и торговыми сетями по заключению долгосрочных договоров о поставках, чтобы обеспечить точные объемы и цены на товар.

За последние несколько недель цены на яйца выросли сразу в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Астраханской областях. Их стоимость в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 13,1%. А с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%.