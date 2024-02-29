Правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря праздничным днем

Лучшие цифровые инициативы для благотворительных и некоммерческих организаций выбрали в финале конкурса федерального проекта «Технологии добра». Призовой фонд мероприятия, организованного Совкомбанком и «Sk Финтех Хаб», составил 5,5 миллиона рублей.

Участниками конкурса стали проекты по нескольким ключевым направлениям операционной деятельности благотворительных организаций: ИТ-поддержка, маркетинг и коммуникации, отчетность, программная работа и внутренняя аналитика, финансы. На отборочном этапе поступило свыше 150 заявок.

В полуфинал попали 22 команды, предложившие перспективные интеграционные решения, в которых учли специфику и потребности благотворительной сферы. Из них в финале оказались 11 команд.

Финалисты представили свои решения жюри конкурса 27 февраля. В число судей вошли представители фондов «Истоки», «Друзья», «Нужна помощь» и «Большая перемена». Также инициативы участников оценивали эксперты и партнеры проекта, представители благотворительных фондов и НКО - действующие и потенциальные пользователи платформы «Технологии добра».

Победителями конкурса стали пять проектов. Каждый из них наградили призом в один миллион рублей: 1. Сервисы «Донор-менеджмент» и «Маршрутная карта» от фонда «Нужна помощь» 2. CRM-решение Cherry CRM и программный комплекс GIVR по сбору и анализу пожертвований 3. LemonPie - сервис управленческого учета для НКО 4. Платформа для сбора пожертвований бездомным животным Teddy Food 5. Goody - виджет для приема пожертвований на сайте НКО.

Инклюзивный проект «Рабочее место специалиста по доступной среде» от организации «Доступная среда» отметили специальным призом в 500 тысяч рублей. Инициатива поможет автоматизировать, упростить, ускорить и повысить качество работы специалиста НКО, развивающего безбарьерную среду в своем регионе.

«Мы под большим впечатлением от уровня проектов, качества их проработки и презентации в финале конкурса. Перед жюри возник непростой выбор - между проектами, которые уже функционируют и достигли ощутимых результатов, и проектами, которые только на старте своего развития», - отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

По его словам, при выборе победителей решающими стали несколько критериев, в том числе привлечение самих некоммерческих организаций к созданию продукта. Трудно сделать сервис, востребованный у НКО, если не слышать их голос и не понимать, что им нужно на самом деле, обратил внимание Борис.

Также жюри отметило проекты, имеющие перспективу масштабирования за счет проработки процесса поставки и внедрения в некоммерческих организациях.

Всем участникам и финалистам конкурса предложили разместить свои инициативы на цифровой платформе «Технологии добра», чтобы сервисы стали доступны большому числу благотворительных организаций. Площадка представляет собой маркетплейс с услугами от Совкомбанка и партнеров проекта. Благотворительные фонды и некоммерческие организации могут пользоваться этими решениями бесплатно или льготной основе.

Сейчас на платформе доступны услуги от компаний «Аксиома-Софт» (интегратор 1C), Skillbox, «Лаборатория Касперского», СКАН и других участников ИТ-рынка. Также к сервису присоединились резиденты «Сколково»: АНДАТА, ТЕКО, Servicepipe, Qrator Labs.

«Платформа значительно оптимизирует ведение операционной деятельности и фандрайзинга для фондов за счет современных IT-технологий. Мы верим, что в ближайшие 10 лет объем рынка НКО может достичь одного триллиона рублей при условии интенсивной цифровизации всех аспектов деятельности организаций», - рассказал исполнительный директор «Sk Финтех Хаб» Павел Новиков.

Всех победителей конкурса пригласили стать участниками «Сколково». Благодаря этому проекты смогут претендовать на грант «Сколково» в размере семь миллионов рублей.