29 февраля 2024, 14:36

Правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря праздничным днем

РИА «Новости»
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Правительство рассмотрит идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом РИА «Новости» рассказал министр труда Антон Котяков.

Он пояснил, что для такого решения нужны соответствующие нормативные документы. Пока их не приняли.

Министр отметил, что россияне будут рады дополнительному праздничному дню. А в последние годы 31 декабря выпадало на выходные дни.

«Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать», - добавил Котяков.

На следующей неделе россиян ждут длинные выходные. На пятницу выпадает Международный женский день. Поэтому с 8 по 10 марта будут отдыхать те, кто работает в стандартном пятидневном графике. Следующие длинные выходные наступят уже в мае. В последний месяц весны россиян ждут дополнительные восемь дней отдыха.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 34% респондентов собираются работать в праздничные дни в марте.

Отдых Работа 8 Марта
29 февраля 2024, 15:55
Астролог указала на способности родившихся 29 февраля
РИА «Новости»
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Родившиеся 29 февраля люди изначально несут в себе большой потенциал и способности. Об этом «360» рассказала астролог Елена Кузнецова.

Она напомнила, что из-за особенностей календаря 29 февраля бывает лишь раз в четыре года.

«Раньше было поверье, что нельзя выходить на улицу, что это последний день зимы перед весной. Это високосный год, а родившиеся в такой день люди обладают потенциалом и способностями, они особенные, в любом случае», - сказала Кузнецова.

Астролог отметила, что издавна в этот день нужно было также очищать жилище, избавляться от всего негативного и призывать в свою жизнь благоприятное.

Ранее астролог Ольга Николаева заявила, что кошелек сине-голубого цвета поможет привлечь и приумножить уже заработанные деньги в 2024 году. Также она посоветовала иметь прямоугольную форму кошелька, чтобы купюры не помялись.

Россия
29 февраля 2024, 15:37
Лучшие цифровые решения для НКО определили в финале конкурса «Технологии добра»
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Лучшие цифровые инициативы для благотворительных и некоммерческих организаций выбрали в финале конкурса федерального проекта «Технологии добра». Призовой фонд мероприятия, организованного Совкомбанком и «Sk Финтех Хаб», составил 5,5 миллиона рублей.

Участниками конкурса стали проекты по нескольким ключевым направлениям операционной деятельности благотворительных организаций: ИТ-поддержка, маркетинг и коммуникации, отчетность, программная работа и внутренняя аналитика, финансы. На отборочном этапе поступило свыше 150 заявок.

В полуфинал попали 22 команды, предложившие перспективные интеграционные решения, в которых учли специфику и потребности благотворительной сферы. Из них в финале оказались 11 команд.

Финалисты представили свои решения жюри конкурса 27 февраля. В число судей вошли представители фондов «Истоки», «Друзья», «Нужна помощь» и «Большая перемена». Также инициативы участников оценивали эксперты и партнеры проекта, представители благотворительных фондов и НКО - действующие и потенциальные пользователи платформы «Технологии добра».

Победителями конкурса стали пять проектов. Каждый из них наградили призом в один миллион рублей: 1. Сервисы «Донор-менеджмент» и «Маршрутная карта» от фонда «Нужна помощь» 2. CRM-решение Cherry CRM и программный комплекс GIVR по сбору и анализу пожертвований 3. LemonPie - сервис управленческого учета для НКО 4. Платформа для сбора пожертвований бездомным животным Teddy Food 5. Goody - виджет для приема пожертвований на сайте НКО.

Инклюзивный проект «Рабочее место специалиста по доступной среде» от организации «Доступная среда» отметили специальным призом в 500 тысяч рублей. Инициатива поможет автоматизировать, упростить, ускорить и повысить качество работы специалиста НКО, развивающего безбарьерную среду в своем регионе.

«Мы под большим впечатлением от уровня проектов, качества их проработки и презентации в финале конкурса. Перед жюри возник непростой выбор - между проектами, которые уже функционируют и достигли ощутимых результатов, и проектами, которые только на старте своего развития», - отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

По его словам, при выборе победителей решающими стали несколько критериев, в том числе привлечение самих некоммерческих организаций к созданию продукта. Трудно сделать сервис, востребованный у НКО, если не слышать их голос и не понимать, что им нужно на самом деле, обратил внимание Борис.

Также жюри отметило проекты, имеющие перспективу масштабирования за счет проработки процесса поставки и внедрения в некоммерческих организациях.

Всем участникам и финалистам конкурса предложили разместить свои инициативы на цифровой платформе «Технологии добра», чтобы сервисы стали доступны большому числу благотворительных организаций. Площадка представляет собой маркетплейс с услугами от Совкомбанка и партнеров проекта. Благотворительные фонды и некоммерческие организации могут пользоваться этими решениями бесплатно или льготной основе.

Сейчас на платформе доступны услуги от компаний «Аксиома-Софт» (интегратор 1C), Skillbox, «Лаборатория Касперского», СКАН и других участников ИТ-рынка. Также к сервису присоединились резиденты «Сколково»: АНДАТА, ТЕКО, Servicepipe, Qrator Labs.

«Платформа значительно оптимизирует ведение операционной деятельности и фандрайзинга для фондов за счет современных IT-технологий. Мы верим, что в ближайшие 10 лет объем рынка НКО может достичь одного триллиона рублей при условии интенсивной цифровизации всех аспектов деятельности организаций», - рассказал исполнительный директор «Sk Финтех Хаб» Павел Новиков.

Всех победителей конкурса пригласили стать участниками «Сколково». Благодаря этому проекты смогут претендовать на грант «Сколково» в размере семь миллионов рублей.

Благотворительность Технологии
29 февраля 2024, 15:24
Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
РИА «Новости»
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В России действующую программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Люди из поколения в поколение ухаживают за земельными участками и возводят дома, в которых можно жить круглый год. Но не могут подключиться к сетям, так как в программу социальной газификации садовые товарищества не попадают. Миллионы семей эта проблема затронула», - заявил он.

Путин заявил, что важно эту проблему решить с учетом интересов россиян.

«Нужно программу социальной газификации расширить и продолжить газовые сети до границ участков с домами садоводческих товариществ», - добавил глава государства.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер сказал, что к 2030 году она выполнит поставленный план по газификации всей страны.

Россия Владимир Путин Социальная газификация Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 15:23
Ивлеева заявила, что проголосует за Путина
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что впервые смотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале.

Ивлеева рассказала, что в последнее время старается следить за повесткой, которой раньше не уделяла достаточно внимания. Она отметила, что многие предложенные инициативы вызвали у нее отклик.

«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», - сказала Ивлеева.

Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно дал оценку положению дел в стране, а также определил главные направления внутренней и внешней политики России.

Владимир Путин Анастасия Ивлеева

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