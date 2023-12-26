Правительство продлило запрет на вывоз патронов и гильз из РФ до 2025 года

Запрет касается патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия определенных калибров. Ограничение является одной из специальных экономических мер, позволяющих обеспечить защиту интересов государства.

«Он (запрет - прим. ред.) будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано», - отметили в пресс-службе.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Эту меру приняли для обеспечения продовольственной безопасности и урегулирования цен на продукты.

Под запрет не будут попадать отправки гуманитарной помощи и экспорт пшеницы в Южную Осетию и Абхазию. Исключениями станут также поставки в страны-участницы Евразийского экономического союза: Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Запрет вступил в силу 11 декабря, он продлится до 31 мая 2024 года.