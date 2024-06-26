Правительство продлило налоговые льготы на авиаперевозки

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость сейчас действует на перевозку пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Для перевозок через воздушные гавани Москвы ставка НДС составляет 10%, указали в пресс-службе.

Льготы действуют до 1 января 2025 года. Чтобы продлить их до 2028 года, потребуется ввести изменения в Налоговый кодекс.

Ранее Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году составит более 22 тысяч рублей в месяц. По его словам, для структурной перестройки экономики этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых граждан. Председатель правительства добавил, что к 2030 МРОТ достигнет отметки в 35 тысяч рублей.