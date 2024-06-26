26 июня 2024, 10:14

Правительство продлило налоговые льготы на авиаперевозки

Unsplash
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Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки продлят еще на три года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость сейчас действует на перевозку пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Для перевозок через воздушные гавани Москвы ставка НДС составляет 10%, указали в пресс-службе.

Льготы действуют до 1 января 2025 года. Чтобы продлить их до 2028 года, потребуется ввести изменения в Налоговый кодекс.

Ранее Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году составит более 22 тысяч рублей в месяц. По его словам, для структурной перестройки экономики этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых граждан. Председатель правительства добавил, что к 2030 МРОТ достигнет отметки в 35 тысяч рублей.

Льготы Крым Налоги Севастополь Михаил Мишустин Москва
26 июня 2024, 08:31
Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу по делу Шамарина
Пресс-служба Минобороны
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Минобороны подало в суд на пермский телефонный завод «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника Главного управления связи ВС генерала Вадима Шамарина. Иск на 38,8 миллиона рублей поступил в Арбитражный суд Москвы, сообщил ТАСС.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ „Телта“ о взыскании денежных средств в размере 38,784 миллиона рублей», - указано в документе, который поступил в распоряжение агентства.

Исковое заявление Минобороны приняли, по делу возбудили производство. По данным следствия, генеральный директор и главбух пермской компании с апреля 2016 года по октябрь прошлого передал Шамарину 36 миллионов рублей за наращивание объемов поставляемой продукции по госконтрактам для нужд оборонного ведомства и общее покровительство.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России арестовали в мае. Во время одного из заседаний Шамарин сообщил, что готов полностью сотрудничать со следствием.

Суд Коррупция Заводы Москва
26 июня 2024, 04:37
Диетолог рассказал о страшных последствиях частого употребления пива
РИА «Новости»
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Увеличение талии и новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с РИА «Новости».

«Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. „Пивной живот“ - это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии», - сказала эксперт.

Кроме того, большое количество хмельного напитка вызывает болезни печени, цирроз и алкогольную зависимость. Также постоянное употребление пива уменьшает продолжительность жизни.

По словам врача, если от любимого напитка трудно отказаться, то его можно заменить на безалкогольное пиво. В нем содержится 0,5% алкоголя, такое же количество есть в спелых бананах, кефире или соевом соусе.

Ранее диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании заявил, что сладкий сидр и крепкое пиво содержат больше всего калорий по сравнению с другими напитками такого рода. Он отметил, что избыток калорий в «жидком» виде такой же вредный, как и в «твердом».

Врачи Алкоголь Пиво Диеты
26 июня 2024, 02:25
Развод станет дороже. Минфин предложил увеличить ряд пошлин
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Министерство финансов России отправило на согласование в ведомства законопроект об увеличении ряда пошлин, в том числе на развод. Об этом сообщил РБК.

Речь идет о масштабном налоговом законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня.

«За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей», - отметили авторы статьи.

Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, законодатели предложили поднять стоимость пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака и справок из архивов ЗАГС.

Желающим поменять имя придется вместо 1600 заплатить 5000 рублей. При утере документа о получении образования гражданам придется вместо 1300 отдать 2000 рублей.

С 1 апреля 2024 года для россиян, которые покупают товары в зарубежных онлайн-магазинах, порог беспошлинного ввоза посылок в страну снизили с 1000 до 200 евро.

Россия Пошлины Брак
25 июня 2024, 22:39
Верховный суд разъяснил, когда водителю можно покинуть место ДТП
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Водитель может покинуть место аварии, если пострадавшего нужно срочно отвезти в больницу и другого способа его эвакуации нет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на дополнения в постановлении пленума Верховного суда от 2008 года.

«По смыслу закона по пункту „б“ соответствующей части статьи 264 УК РФ <…> квалифицируется умышленное оставление водителем места совершения преступления в случаях, когда его действия не были обусловлены вытекающей из факта ДТП необходимостью, например, доставления пострадавшего <…> в лечебное учреждение», - заявили в Верховном суде.

Если виновник ДТП покинул место аварии, осознавая, что оставил пострадавшего с травмами, то его могут привлечь по статье «оставление в опасности».

Ранее 360.ru разобрался, почему за ДТП с пешеходом всегда отвечает водитель. Суд не встает на сторону автомобилиста, потому что в отличие от пешехода, водитель управлял транспортным средством повышенной опасности.

Законы ДТП Водители

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